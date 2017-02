Constancia, clave para lograr el éxito: González García

Con un exhorto a los jóvenes a que se preparen, se fijen metas y propósitos para tener un buen futuro, Francisco Iván González García, secretario particular del gobernador Arturo Núñez Jiménez, participó este miércoles en el ciclo de conferencias “Un encuentro con…”, organizado por el Instituto de la Juventud de Tabasco (Injutab).

El funcionario de 25 años de edad, el más joven del gabinete del mandatario, destacó que la constancia, dedicación y empeño son las actitudes más positivas para tener éxito en la vida. “En todo esto hay algo elemental: debemos esforzarnos para lograr lo que queremos, porque las cosas no llegan de la nada”, estableció.

González García dijo que a los 21 años recibió la oportunidad por parte del Ejecutivo estatal para convertirse en su secretario auxiliar, lo que le permitió conocer la mayoría de los estados de la República debido a las actividades públicas del mandatario, y obtener experiencia en su formación profesional.

A los 23 años me convertí en secretario particular del gobernador, situación que me permite un acercamiento más estrecho con el resto de mis compañeros del gabinete, con representantes de la sociedad civil y empresarios, y lo más importante: con la gente, señaló en presencia de la directora del Injutab, Yoana Cristel Sánchez Aguirre.

Al término de su conferencia, contestó diversas preguntas que le hicieron los jóvenes asistentes, principalmente enfocadas a sus tareas como funcionario, de su familia y sobre su experiencia de trabajar muy de cerca con el jefe del Ejecutivo. “Él tiene la enorme virtud de compartir sus conocimientos con su colaboradores, por lo que estoy muy agradecido por todo su apoyo”, puntualizó.

El joven abogado nacido en Villahermosa, expresó que sus padres le inculcaron desde muy pequeño el sentido de responsabilidad y honestidad que aplica en todas las actividades que ha desempeñado. Soy producto de la cultura del esfuerzo, del estudio y de la perseverancia, subrayó, y creo que por eso me encuentro donde estoy, añadió.