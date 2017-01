Conservar patrimonio de tabasqueños

Destaca que es una obligación atender estas necesidades, sin importar quién inauguró o realizó las mismas, ya que forman parte del patrimonio del estado

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

El mandatario tabasqueño, Arturo Núñez Jiménez aseguró, que en este gobierno se apuesta a darle mantenimiento a cada una de las obras que le pertenecen a los tabasqueños, pues “es su patrimonio y con ello, sin importar quien las hizo o quien las inauguró, es necesario que se lleve este programa para evitar que las mismas, se vengan abajo”.

En este sentido, y después de poner en marcha el nuevo puente de Tierra Colorada, y junto con el titular de la Junta Estatal de Caminos, estableció que “este tipo de obras son de beneficio colectivo, pero también el mantenimiento para que sigan siendo útiles a la sociedad”.

“La entrega que les hacemos del puente de Tierra Colorada 1, en reposición del puente que ya había dado de sí por el transcurso del tiempo del uso y que llegó a constituir un riesgo para quienes transitaban, me corresponde insistir en la importancia que tiene el darle mantenimiento, conservar y en su caso cómo es este, reponer las obras que se han hecho a través del tiempo por parte de diversas administraciones estatales, municipales, federal, siempre con recursos del pueblo”.

Por ello, indicó que “de tal manera, que es una obligación atender estas obras, que no porque no las haya hecho uno originalmente, no hay que cuidarlas”, al destacar que con mucha frecuencia, conforme “recorremos el estado, nos encontramos a partir del deterioro del sistema de carreteras, de caminos vecinales, a través de la infraestructura física educativa, el deterioro de las escuelas, de la infraestructura de salud, de las casas de centro de salud, hospitales, de la infraestructura deportiva, de la infraestructura de cultura, de la, urbana en general, empezando por el agua potable, el drenaje, el alcantarillado, el alumbrado público como hay muchas obras francamente deterioradas, abandonadas, a las que no se les ha dado mantenimiento desde que se hicieron originalmente hasta la fecha”.

Y hay algunas que ya no aguantar más, es el caso de este puente, “Y otro caso más lo tenemos en el mercado Pino Suárez que tiene más de 50 años, y así muchas obras en las que muy de vez en vez, en algunos casos y no en todo, se le daba una manita de gato para librarla, pero mantenimiento estructural no. Lo acabamos de encontrar en el Centro de Convención es que está sumamente deteriorado después de 40 años”.

Modernización en camino

Destacó que “para los habitantes de Villahermosa que estamos modernizando por el impacto que se tiene con la conurbación de Nacajuca, no sólo este puente que se entrega sino la carretera que va a Pomoca que se estaba convirtiendo en un cuello de botella por la cantidad de población que vive en la zona, y que tenía la misma vialidad para acceder a esta ciudad capital”.

Y se ha mejorado desde el primer año la Ciudad Deportiva, las instalaciones del Olimpia 21, el parque museo la venta, “estamos trabajando en el Planetario, en el Museo de Historia Natural, en el CICOM; y así sucesivamente, les estamos dando mantenimiento reponiendo o reconstruyendo escuelas a lo largo y ancho de los 17 municipios, y lo mismo con las instalaciones hospitalarios y todas las demás obras”.