Conquistó la Arena México

Como parte de su “Sirope Tour” invita a Emmanuel y Paty Cantú

Ciudad de México

Notimex

Con temas emblemáticos como “Quisiera ser”, “Desde cuando”, Amiga mía” y “Mi soledad y yo”, así como “Deja que te bese” y “A que no me dejas”, Alejandro Sanz conquistó anoche la Arena Ciudad de México, donde puso a cantar y bailar a más de trece mil fans.

Al filo de las 21:40 horas, Sanz arribó al escenario ante los gritos de miles de fans, quienes tuvieron que esperar más de una hora para deleitarse la pupila y el oído con la presencia del español.

Ataviado con camisa azul rey y pantalón color negro, el cantautor español abrió su presentación con el tema “Deja que te bese” y valiéndose del multimedia se pudo gozar también de la voz de Marc Antony, cuya imagen apareció en las pantallas dispuestas sobre el entarimado.

Tras expresar gratitud y el bien celebrado “Viva México”, Sanz interpretó “Quisiera ser” e interactuando con sus fans expuso: A ver esas palmitas chilangas.

Bajo una atmósfera romántica, el español dio la bienvenida al público: “Muy buenas noches. Cómo están, todo bien. Primero agradecerles que estén esta noche aquí, ya saben lo que significa México para mí. Cada uno tiene una excusa para hacer las cosas y yo tengo una muy buena y sé que esta va ser una de esas noche. Disfrútenlo y hagan lo que quieran para que cuando pase esta noche, mañana lo recordemos todo”.

Previo a interpretar “Desde cuándo”, compartió con el público que les había hecho una promesa a todos sus chicos de La Voz México. “Les dije que los invitaría a cantar aquí en la Ciudad de México conmigo y aquí están”.

“Esa energía sabrosa. Viva la energía”, manifestó antes de dar cabida a otra parte de sus chicos de La Voz, con quienes cantó “No me compares”.