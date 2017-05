Congruencia y transparencia, formas de vida: Gaudiano

José Miguel Hernández, delegado de la Villa Macultepec, reconoció que una de las cualidades del presidente municipal Gerardo Gaudiano Rovirosa, que lo distinguen entre todos los políticos actuales es su congruencia, yo creo que la congruencia es uno de los valores fundamentales de quienes se dedican a la política y de la gente en general.

Eduardo Salinas Pérez

Rumbo Nuevo

La política debe ser una forma de servir a la gente y en ese sentido el actuar conforme a lo que se piensa, es fundamental. El llevar a la práctica los ideales, los principios es fundamental, tener ideas claras y defenderlas, y no ser como una veleta que primero están en un partido, luego en otro y así se la pasan en todos los partidos políticos”.

Y así como lo reconoció el delegado de Macultepec, también lo hizo el delegado de Oculzapotlan, la delegada de las Gaviotas, los delgados de los Anacletos, primera, segunda, tercera y cuarta secciones, al reunirse en una de las reuniones que sostiene con los delegados municipales de distintas colonias, villas y rancherías. Por su parte el presienten municipal Gerardo Gaudiano Rovirosa, preciso que “no pretendo tener la razón absoluta, no creo tener la razón absoluta, lo que sí plateo es tener ideas claras, convencer a la gente de que estos principios son lo mejor para el municipio, lo que mejor representa el municipio. Yo siempre he hablado con la verdad y de frente y lo hago de frente a los ciudadanos, siempre por el mismo partido, siempre defendiendo las mismas causas, siempre estando cerca de la gente. Yo creo que la congruencia es el arma más importante que tenemos los políticos, la palabra y la congruencia. Por es si yo pierdo eso, perdería toda mi esencia, todo lo que soy…por eso yo sigo luchando desde donde empecé, siempre junto a la gente y aquí sigo, soy el mismo, no he cambiado de partido, ni voy a cambiar.