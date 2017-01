Congreso lanza exhorto a la federación

Destacó la urgencia de atender esta problemática que está afectando gravemente la economía de todos los mexicanos

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

La permanente del Congreso estatal turnó a la comisión de Hacienda y Finanzas la iniciativa del diputado José Antonio De la Vega Asmitia para exhortar al presidente Enrique Peña Nieto y al Congreso de la Unión “revertir” el incremento de la gasolina, gas, electricidad y demás energéticos, que afecta “gravemente” la economía de las familias tabasqueñas. En lo personal, el priista Adrián Hernández Balboa apoyó la propuesta pero sólo en lo relativo al Impuesto Especial de Productos y Servicios (IEPS).

Hernández Balboa, asimismo, también hizo una observación al coordinador de la bancada del PRD por no presentar el exhorto como de urgente resolución puesto que como dijera el subsecretario general Renato Arias Arias al reportero, la propuesta será resuelta hasta que la comisión respectiva desahogue la “carga de trabajo” en espera.

“No necesitamos comisión permanente, ni necesitamos, absolutamente, ningún periodo” extraordinario para responder a la urgencia de los afectados por el gasolinazo, reclamó luego de que De la Vega Asmitia pidió esperar el dictamen de la comisión de Hacienda y Finanzas, el cual, dijo, podría originar un periodo extraordinario sin fecha perentoria.

Tras el punto de acuerdo presentado a nombre de la bancada del PRD, que originó controversia al término de la sesión de la permanente, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) consideró como actos delictivos “la rapiña y saqueos” registrados en diversas partes del país luego de la aplicación del gasolinazo. Al respecto, ofreció todo el apoyo de la soberanía a los gobiernos federal, estatal y municipal, para enfrentar el “oportunismo” que afecta a las empresas que generan empleo.

Federal para descontar un 10 por ciento al salario de los “altos mandos” de los funcionarios, “por ser una medida que, en números, no impacta para nada” en la economía nacional. “Eso, enfatizó, no resuelve el problema. Es una medida más bien que tiende a mostrar que están dispuestos a bajarse el sueldo pero no resuelve el problema”.

En su oportunidad, Hernández Balboa invitó al gobernador Arturo Núñez Jiménez para encabezar un programa de austeridad que sea ejemplo nacional a seguir. Y luego de apoyar, en lo personal, la propuesta del perredista, se pronunció por la suscripción de “un gran acuerdo político de todos los partidos políticos para que realmente levantemos la voz desde Tabasco y hagamos esta propuesta seria, responsable, que no afecte absolutamente, ningún programa social como lo anunció el presidente Enrique Peña Nieto”.

Llamado a las autoridades

De la Vega Asmitia, en tanto, pidió a las autoridades federales y a los integrantes de las cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, analizar qué “otro tipo de huecos” hay en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos 2017 para “hacer una priorización de las necesidades nacionales y poder definir que no se toca educación, salud ni programas