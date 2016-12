Confianza. Autoridades hacen lo mejor que pueden en materia de seguridad: Obispo

Al establecer que ante los problemas de inseguridad que se siguen viviendo en Tabasco, la Iglesia Católica hace un llamado a la sociedad a tener “esperanza de que las autoridades atiendan los reclamos”, donde el Obispo de Tabasco, monseñor Gerardo de Jesús Rojas dijo que “sabemos que las instancias hacen su mayor esfuerzo, por ello se debe tener confianza”. “Es lamentable lo que acontece, pero hay que tener esperanza para que estos mejore, y que las instancias responsables cumplan con la sociedad”.

Al establecer que ante los problemas de inseguridad que se siguen viviendo en Tabasco, la Iglesia Católica hace un llamado a la sociedad a tener “esperanza de que las autoridades atiendan los reclamos”, donde el Obispo de Tabasco, monseñor Gerardo de Jesús Rojas dijo que “sabemos que las instancias hacen su mayor esfuerzo, por ello se debe tener confianza”.

En su tradicional rueda de prensa, el jerarca de los católicos en el estado, mencionó que “es lamentable lo que acontece, pero hay que tener esperanza para que estos mejore, y que las instancias responsables cumplan con la sociedad”.

La inseguridad es tarea de todos, no sólo del Gobierno del Estado, sin embargo, aprovechó una vez más a hacer un llamado a las autoridades para que a prontitud se reinstaure el tejido social a fin de que este sea sano para tranquilidad de la ciudadanía.

Consideró que la inseguridad ha incrementado debido a que la ciudadanía ha tomado justicia por propia mano al no confiar en las autoridades, y señaló que no es necesario buscar alternativas para defenderse cuando se debe estar a la espera de la actuación de las autoridades.

También enfatizó que la portación de armas de fuego no es la solución a la violencia, “la paz no se da con las armas se da con el corazón, el arma es para defenderse pero también nosotros debemos de formarnos en no vivir en la violencia, y la mejor arma es la vida y la conciencia de la paz, la fraternidad”.

“La violencia se da cuando hay miedo, cuando no se cumple de verdad”, consideró al destacar que las autoridades luchan por tener un tejido social sano.

No al despilfarro

De igual forma, el obispo Gerardo de Jesús Rojas López llamó a evitar las “borracheras, comilonas, pleitos y desenfreno, además de no derrochar el aguinaldo, sino aprovecharlo”.

Preciso que en este tiempo de adviento es la preparación para que nazca Jesucristo y la vida comercial no tiene ese “adviento”, tienen otras intenciones y finalidades.

En este sentido, llamo a la reconversión a como lo manifiesta el evangelio en este segundo domingo de adviento, pues corresponde a cada persona poner de su parte para evitar la generación de más violencia.

Además anunció la creación de cuatro nuevos decanatos ante el aumento del número de las parroquias, pasando de 12 a 16, con lo que se busca tener un mejor trabajo entre los integrantes.

Dijo que uno está en Villahermosa, otro en Parrilla, uno más en La Chontalpa y otro en Los Ríos.

Llamó a la ciudadanía a cuidar a los antorchistas y corredores que en estos días visitan el Santuario de la Virgen de Guadalupe, La Catedral del Señor de Tabasco e incluso, se van hasta la Basílica.