Confiamos en aspirantes

Afirmó que continuarán trabajando para realizar un proceso con estricto apego a la ley

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Ante los casos del diputado local Marco Rosendo Medina Filigrana y del ex diputado local Olegario Montalvo, quien busca un cargo de elección en su natal Veracruz, el dirigente en Tabasco del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Candelario Pérez Alvarado, dijo que continuarán su elección de candidatos con confianza en ellos, y que “aquellos que realizan estas actividades, es que le falta congruencia”.

En entrevista con los medios de comunicación después de concluir un recorrido por el hospital del ISSET en la Colonia Primero de Mayo, el dirigente se le cuestionó de cómo van a elegir a sus candidatos, cuando uno de ellos como Marco Rosendo Medina y otro como Olegario Vázquez, quien fue legislador local, y que al parecer solamente utilizaron las siglas partidistas, dijo que evidentemente van a seguir teniendo confianza en los aspirantes, “claro a quienes reúnen todos los requisitos”, pero dijo que de pasar esta situación, “es evidente que debe existir congruencia en su quehacer y en su actuar”.

“Ustedes me están refiriendo el de Marco Rosendo Medina y el Olegario Montaño; evidentemente no hay congruencia en su quehacer y en su hacer, ya que primero buscan obtener un cargo de elección popular a través de las siglas perredistas y posteriormente ya están cambiando a otras, en donde con esta situación, pues se pone entre dicho no al partido, sino a ellos mismos”.