Conectan a Tabasco con Riviera Maya

Presentan dos nuevas opciones tanto de viaje como de hoteles para los tabasqueños, con la finalidad de visitar la Riviera Maya, por el grupo MAYAir y hotel Dorado Maroma, en donde evidentemente buscan atraer al turismo tabasqueño, no solamente para diversión, placer y turismo, así como negocio, sino también como una alternativa para viajar por toda la Península de Yucatán en aviones ejecutivos.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Al ofrecer una rueda de prensa a los medios de comunicación de Tabasco, Carlos Martínez, director comercial de Mayair, se presentó esta empresa de aviones ejecutivos que volaran ya a Villahermosa, y así el Hotel Dorado, sus atracciones y promociones que se tienen en torno a esta nueva alternativa.

En primer lugar, se presentó la ruta aérea Mayair que nació en 1995, y que solamente prestaba el servicio de puente aéreo de Cancún a Cozumel. Y ahora, ante las alternativas del mercado, se están viajando desde Cancún, Mérida a Cozumel, a Chetumal, Veracruz y Villahermosa, con la finalidad de que se tengan opciones para estar viajando cómodamente hacia la Península yucateca.

Mencionó que en Tabasco es el vuelo Mérida, Villahermosa a Veracruz, y viceversa, tres días a la semana tanto de ida como de regreso, con la finalidad de encontrar alternativas y no estar viajando a la Ciudad de México y especialmente hacía la Península Yucatán.

Lo cual se convierte en una real alternativa para los tabasqueños, tanto de viaje de placer, como viaje de negocio, ya que mencionó que tienen aviones pequeños de 19 y hasta 50 pasajeros, los cuales prestan un servicio de calidad y calidez a los tabasqueños y a quienes acudan a estos sitios, ya que no solamente es la Riviera Maya, sino también a Mérida y posteriormente.

Indico que se buscar un viaje directamente para Oaxaca, en especial Puerto Escondido hacia Villahermosa, ello con la finalidad de tener la zona sureste y de la Península de Yucatán, totalmente cubierta por este tipo de vuelos y no llegar hasta la Ciudad de México.

Posteriormente, presentaron una opción de hoteles denominados El Dorado, en donde uno de estos es para mayor de 18 años y hasta un hotel nudista, ello con la finalidad de tener los mejores servicios, como son bungalós en el mar.

Acciones directas

Estas áreas se pueden realizar cualquier tipo de actividad, esto con la finalidad de contar con acciones directas, con un nuevo esparcimiento a favor de los tabasqueños y de los visitantes.

Se estableció que cuentan con todos los servicios de primer mundo, y son una opción de lujo.