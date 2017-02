Concejo municipal para Teapa

Manuel Andrade, pide tomar estas alternativas ante la difícil situación que vive el municipio. Confía en sostener encuentro con Federico Madrazo para discutir el tema

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

La fracción parlamentaria del PRI “valora seriamente” proponer al pleno del Congreso estatal la destitución del ayuntamiento de Teapa que preside Jorge Armando Cano Gómez, dijo el diputado Manuel Andrade Díaz en su reaparición pública tras un inexplicable aislamiento físico de las actividades legislativas del incipiente 2017.

Al salir de la reunión previa de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) a la sesión de este jueves, el ex gobernador señaló que la bancada priista analiza “con mucho interés” la posibilidad de plantear al pleno la designación de un concejo municipal que, “respetando los equilibrios electorales” de 2015, planteó, quedaría conformado, eventualmente, por un militante del PVEM, otro del PRI y uno del PAN.

Tras considerar que el caso de Macuspana con el alcalde José Eduardo Rovirosa Ramírez y demás regidores de ese ayuntamiento es “de hechos distintos”, el coordinador de la bancada priista afirmó que “los golpes” registrados en la más reciente sesión del cabildo de Teapa, originó violaciones a la Ley Orgánica de los Municipios. “El cabildo está desintegrado, y esa una causa de declaración de desaparición del ayuntamiento”, observó.

No obstante, aclaró que antes de presentar al pleno la iniciativa priista espera platicar “a conciencia” con el diputado Federico Madrazo Rojas para exponer, con argumentos, las razones por las que se podría desaparecer al cabildo de Cano Gómez.

Al invocar la alianza partidista PRI-PVEM, Andrade Díaz explicó que por “cortesía política” informara de la propuesta priista a Madrazo Rojas a fin de actuar “como Congreso en lo que le convenga al pueblo de Teapa y no jugarle a que van a pasar las cosas y que no va a pasar nada”, enfatizó.

Mantener la alianza política

Luego de recalcar que platicar sobre el caso con el dirigente estatal del PVEM obedece “a que queremos mantener la alianza política” con ese partido, aseguró que el de Teapa “no es un asunto que se debe dejar pasar sino que son cosas en las que se debe tomar posición como Congreso”, explicó.

“Hemos advertido la importancia de hacerlo”, rubricó luego de cuestionar el formato de comparecencias que, con el voto de la priista Gloria Herrera, aprobó la comisión de Hacienda y Finanzas para que dos funcionarios del gabinete estatal acudan ante ella a explicar, a detalle, los objetivos de la solicitud de empréstito por 700 millones de pesos planteada por el Ejecutivo local a la soberanía.