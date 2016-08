Con la ley, se impedirá operación ilegal de Uber: SCT

La dependencia informó que se presentarán a las autoridades estatales diversos programas para mejorar el servicio en la entidad

Al dejar en claro el titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) Agustín Silva Vidal, que el tema de Uber es en definitiva que no se permitirá el servicio del mismo, anunció que presentará al gobernador Arturo Núñez un proyecto de mejorar del servicio de taxis, así como se estudia la posibilidad de apoyar ante los problemas que tiene el Transbus.

En este sentido, el funcionario estatal remarcó que recibirá en estos días a los dirigentes de esta empresa de renta de unidades, “como a cualquier ciudadano”, pero destacó que no habrá permisos, porque se viola la legalidad.

Y anunció que presentará un proyecto para un servicio público de transporte integrado al gobernador del estado, en donde existe calidad, confort para el mejor servicio a los usuarios, destacó Agustín Silva.

Y ventiló que lo que se busca, es que “existan cámaras al interior, además del empleo de taxímetro y el manejo de tarjetas para evitar el uso de efectivo, así como se contemplarán tarifas para el mismo”, aunque descartó que se apliquen aumentos en las tarifas para el demás servicio.

“La próxima semana presento al gobernador un servicio de transporte público integrado que es más confortable y más seguro; también vamos a presentar el proyecto, que sí está contemplado en la ley, que es la implementación del taxímetro”.

Y negó de entrada que “no voy a presentar incrementos, sí se tienen que contemplar las tarifas pero no con incrementos”, aseguró.

En ese sentido, el funcionario estatal reconoció que en el proyecto se contempla cambiar la imagen del sistema Transbus, más allá del nombre, por lo que no se descartó rescatarlo de la crisis en la que se encuentra.

“Ese es parte del proyecto, se ha deteriorado la imagen a raíz de que se incendiaron las 47 unidades y con esto lógicamente tenemos que levantar la imagen del Transbus”,

“En eso estamos pensando, es una posibilidad, el gobierno no tiene el suficiente dinero pero va a ser garante de que se garantice el servicio de transporte público”, aseguró.