Con 60 años de carrera

La actriz dice que trabajó con todos los cómicos y galanes, excepto Pedro Infante

Ciudad de México

Notimex

Considerada “la reina del cine fantástico”, Lorena Velázquez cumple 60 años de trayectoria, sintiéndose feliz y orgullosa porque la vida le ha dado grandes satisfacciones, salud, familia y una carrera que le ha permitido brillar como una estrella.

La actriz de 78 años de edad y quien cuenta con un historial cinematográfico de más de 90 películas, 35 telenovelas y más de 20 obras de teatro, recordó con agrado sus inicios en el cine y afirmó que tuvo la fortuna de trabajar con todos los galanes de aquella época.

“Recuerdos son los que me sobran, tantos que tengo con grandes compañeros, con quien tú me digas, ´Tin Tan´, ´Resortes´, ´Viruta´ y ´Capulina´, Julio Alemán, Jorge Rivero, Mauricio Garcés, César Costa, con todos trabajé, grandes personas e increíbles compañeros”, comentó en entrevista con Notimex.

Recordó que Germán Valdés “Tin Tan” era un hombre, además de simpático, todo un caballero.

“Una persona con un gran corazón, muy simpático, un caballero que además de buen actor era gran cantante, no tenía gran voz, pero le ponía un sentimiento que a todas nos derretía y más con su traje de Pachuco, pues no se diga más”.

Agregó que se podía pasar horas hablando de cada uno de esos grandes cómicos de antaño. “´Viruta y Capulina´ eran fantásticos, nobles, y no se diga de ´Resortes´, un gran bailarín, muy buen actor, hacía muchos personajes y qué me dices de ´Clavillazo´, era un grande”.