Comunidades indígenas riqueza social: Mayans

Al sostener un diálogo sumamente productivo con integrantes de la comunidad Yocot’an, provenientes de Nacajuca y Centro

Nacajuca

Redacción

Rumbo Nuevo

“Todos estos grupos deben recibir los apoyos necesarios para su desarrollo social, étnico y cultural”, dijo el senador de la República, Fernando Mayans; al sostener un diálogo sumamente productivo con integrantes de la comunidad Yocot’an, provenientes de Nacajuca y Centro, respectivamente, a quienes dijo “Tabasco es uno solo, para mí no hay diferencias”.

Ante un grupo de escritores, cuentistas, poetas, maestros e investigadores quienes reclaman la falta de distribución de la Constitución Política de Tabasco, que fue traducida al Yocot’an, pero que no fue puesta a disposición de la comunidad indígena, el Dr. Mayans dijo, que es necesario conocer el marco legal del estado, para que en su momento puedan responder entorno a sus obligaciones ciudadanas.

En su momento, la investigadora y docente, Bartola May May, pidió al legislador, rescatar el proyecto de radio indígena, ya que este serviría para reforzar los valores culturales y sobre todo el fortalecimiento de la lengua nativa.

May May también pidió recuperar para bien de los chontales y otras etnias, programas que ayuden a reforzar el lenguaje y la escritura pues es un derecho de los pueblos étnicos en México, asegura que existe un marco legal en el país que no se está aplicando en el estado, como la generación de materiales impresos, asignaturas, estudio de la grafía, fonética y talleres.

Por su parte, el Dr. Mayans, se comprometió a impulsar en el Senado de la República, que la lengua y escritura Yocot’an sea aceptada de manera oficial, con la finalidad de que sea impartida como materia en la formación escolar básica, además, de promover, difundir y preservar la lengua materna, tal como se ha logrado en el estado de Yucatán.