Compromiso con medio ambiente

La investigadora de la UJAT, refrendó el compromiso que tiene la máxima casa de estudios en la entidad, para atender las necesidades ambientales del estado

Al fin universitaria, la maestra en Ciencias María de los Ángeles Guadarrama Olivera no desperdició la oportunidad de estar ante 33 de 35 integrantes de la Legislatura 62 al Congreso estatal para demandar mayor presupuesto a la educación y la investigación científica en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).

En la primera fila de la columna derecha del recinto legislativo estaba la directora del Herbario UJAT, Silvia Capello García, que minutos previos había recibido la medalla, diploma y un cheque por 20 mil pesos como complemento a la “Medalla al mérito por la defensa al medio ambiente 2017″, al igual que una veintena de académico del Alma Mater tabasqueña, que no tan sorprendida como los diputados, atendía la intervención de su colega en el pódium:

“El Herbario UJAT y su información, necesita estar más al alcance de la sociedad, queremos a futuro digitalizar las colecciones, queremos tener mayor presencia en pro de la conservación del patrimonio natural de Tabasco”, enumeraba no sin acentuar su alocución con los dedos de la mano derecha en alto.

Con los ojos desorbitados, el pleno escuchaba ya cuando el presidente de la mesa directiva Adrián Hernández Balboa, había hecho una moción para que los diputados no se distrajeran del curso de la asamblea solemne a la que habían acudido como representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial, Ricardo Fitz Mendoza, secretario de Energía Recursos Naturales y Protección Ambiental, además de diversos funcionarios de los tres niveles de gobierno, y del Ejército Mexicano, que, a pesar de ello, no llenaron el auditorio.

De todas maneras, Guadarrama Olivera, seguía:

“Pero también tenemos muchas necesidades en infraestructura; en tener mayor personal técnico, en tener presupuesto permanente, además del que conseguimos por convocatorias”, explicaba y más que la blusa folklórica, ademanes y voz respaldaban su discurso.

Añadió –claro, luego que la diputada Norma Gamas Fuentes había leído una semblanza del Herbario de la UJAT y Hernández Balboa, convirtiera en una exposición fotográfica la asamblea solemne–, la lección del día:

Así que –afirmó–, “estamos convencidos que invertir en el desarrollo y consolidación del Herbario UJAT y, dicho sea de paso, en todas las colecciones biológicas que la DACBiol (División Académica de Ciencias Biológicas) mantiene, vale bien la pena, ya que son acervos que forman parte del patrimonio estatal…”

No hubo anfitrión que ripostara. Tampoco los invitados que, en el caso del secretario Fitz Mendoza, respondió, prácticamente, con evasivas, a las interrogantes dedicadas a la protección ambiental en Tabasco.

Quizá el único feliz era el diputado Manuel Andrade Díaz al escuchar que uno de los defensores de la naturaleza tabasqueña fue el no reconocido científico (una callecita es su recuerdo), José Narciso Rovirosa Andrade. “Es mi sangre”, tal vez pensó. Lo mismo dice el alcalde de Macuspana, Cuco Rovirosa.

Así fue la primera sesión extraordinaria del Congreso local.