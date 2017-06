Compromiso con el partido: Romero del Valle

“Dentro del PRD, se requieren compromisos por parte de militantes, dirigente y representantes populares, ya que no se necesitan aquellos que están navegando en dos aguas”, dejó en claro el ex presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Tabasco, Roberto Romero del Valle.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista, el actual Secretario del ayuntamiento de Centro, dijo claramente que no solamente este mensaje sería para el diputado local perredista, Marco Rosendo Medina Filigrana de estar navegando en dos aguas, o como se dice coloquialmente “está robaleando”, sino para todos aquellos que se dicen perredistas y en un momento, están ayudando a otras organizaciones.

“Se tienen que definir completamente, ya que en el PRD se requiere de gente comprometida”, donde es evidente que el representante popular, Marco Rosendo Medina Filigrana está “robaleando”, está jugando a dos aguas, ya que se le vio en las elecciones del Estado de México en apoyó de Delfina Gómez, candidata de MORENA al gobierno de aquella entidad, y qué se presume, es perredista.

“Por lo cual le digo que necesario que se defina, que sea congruente, pero sobre todo no este navegando a dos aguas”. Mencionó además Roberto Romero del Valle, que evidentemente aquellos perredistas que están jugando a lo mismo, los invita a que se defina si son solztequistas y morenistas, priistas o verde ecologista, o lo que sea, “pero en el PRD lo que se requiere son gente comprometida con el partido, con la ideología y que ante esta situación, es mejor saber con quién se cuenta, y con quién estás robaleando”.

Para ello dijo que no se necesita la expulsión ni nada por el estilo, “ellos solitos se están saliendo ante sus actitudes”, por lo cual dijo no Roberto de Romero del Valle que espera una definición del representante popular, Marco Rosendo Medina Filigrana para saber a dónde está, ya que dijo burlonamente que se lo observa muy plácidamente con su compadre Adán Augusto López Hernández.