Compromiso con el gremio periodístico: Segotab

“En el gobierno de Arturo Núñez Jiménez se respeta la libertad de expresión y no se persigue a nadie por sus comentarios o ideas”, dejó en claro el Secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres, al presentar puntos en donde, se busca sensibilizar a los servidores públicos, capacitación a los periodistas, pero además asegura que esta entidad no se encuentra como otras en agresiones a los reporteros.

En un evento verificado en Palacio de Gobierno, el encargado de la Política Interna dejo en claro que “son medidas junto con instancias defensoras de los derechos humanos, para seguir garantizando su libertad de expresión, la cual se respeta a cabalidad”.

Existe una gran preocupación tanto del gobierno de la República como de los gobiernos de los estados, donde “tomaron acuerdo de la Conago, y el gobernador de Tabasco Arturo Núñez Jiménez me dio esta responsabilidad, donde el interés es el de procurar medidas preventivas, medidas adecuadas para que ustedes puedan tener la garantía de que puedan establecer una comunicación entre nosotros y la certeza de que el gobierno de Tabasco estará muy atento, cumpliendo con esta responsabilidad”.

El gobierno de Tabasco “salvaguardar la integridad de los tabasqueños y sobre todo sobre quienes desarrollan una profesión como la de ustedes, “donde dijo que “afortunadamente, no es nuestro caso de agresiones a los medios, eso nos interesa y el gobernador Núñez ha ordenado estar atento con ustedes, para que podamos tomar medidas para su protección y salvaguarda de su integridad; cualquier cosa que vean, hemos decidido como gobierno para ustedes acciones en su beneficio”.

La protección de los comunicadores en Tabasco, deriva de las medidas que ya anunció el presidente de que Peña Nieto y que básicamente van a fortalecer algunas líneas estratégicas que se vienen trabajando.

De igual forma, el Secretario de Gobierno Gustavo Rosario dejo en claro, que la Comisión Nacional de Víctimas nos notificó que teníamos 9 conclusiones derivadas de la solicitud de alerta y que pedía la pauta que se declara una alerta de género, donde “les quiero decir que hemos cumplido absolutamente todos los que han pedido la Comisión Nacional de Víctimas”.

Indicó que “lo hemos hecho con la mayor responsabilidad; ellos son los que van a dictaminar; nosotros no emitimos la alerta de género”.