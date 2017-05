Compromiso con Centro

El edil destacó su disposición para seguir trabajando en conjunto con la población. La población de Tamulté de las Sabanas, refrendó su reconocimiento a la labor realizada

Eduardo Salinas Pérez

Rumbo Nuevo

“No queremos un municipio de primera en donde los habitantes tengan de todo y otro de segunda en donde los lugareños no tengan nada, no queremos que algunas comunidades salgan adelante y otras no, se trata de que entre todos saquemos adelante al municipio, garantizarles que todos estos apoyos que se están dando en el ayuntamiento junto con ustedes, forman parte de la justicia social e inclusión que venimos trabajando en Centro”, dijo enfáticamente el presidente municipal Gerardo Gaudiano Rovirosa.

En este mismo sentido y al reconocer su gran interés por las comunidades indígenas del municipio, Severo Valencia Morales, delegado municipal de Buenavista 2ª sección, negó que la comunidad sea malagradecida o grosera, “lo que pasa es que ya no vamos a dejar que nos manipulen” dijo al agradecer al alcalde de Centro los apoyos, “este es su hogar, aquí somos gente educada y aquí lo vamos a recibir cuando guste venir”.

En el marco de una gira exitosa que el presidente municipal tuvo en la zona de Tamulté de las Sabanas, donde entregó apoyos para habitantes de Buenavista 2da Sección, supervisando el avance en obras que realiza su administración y estableciendo nuevos compromisos con los habitantes

En la zona donde la lengua materna es el yokot’an (chontal) con predominio en las diez rancherías que conforman la villa Tamulté de las Sabanas, el alcalde Gerardo Gaudiano Rovirosa, retornó con un recibimiento alegre por parte de los habitantes de la ranchería Buenavista 2ª sección, al entregar apoyos del Programa de Mejoramiento de Vivienda, para ayudar en el progreso y calidad de vida de las familias indígenas.

En el predio del señor Carmen Hernández Hernández, el edil de Centro, acompañado de Casilda Ruiz Agustín y Constantino Alonso Pérez Marí, primer y segundo síndicos de Hacienda, celebró que el programa de mejoramiento de vivienda es garantía de que todos estos apoyos en coordinación con los habitantes sirven para tener una vivienda mucho más digna.

Así también, adelantó que se está próximo a iniciar la construcción de una nueva deportiva en la ranchería Buenavista 1ª sección, puesto que “es un compromiso y los compromisos hay que cumplirlos”.

“Le tengo mucho cariño a esta zona, a toda Tamulté de las Sabanas y a todas sus comunidades: a Jolochero, a Buenavista, a Miramar, Aniceto, Tocoal, La Ceiba, a Rovirosa, Alambrada, a todas las conozco muy bien, y se está haciendo un gran esfuerzo por administrar bien los recursos que lleguen a donde tienen que llegar”, resaltó el primer regidor.

Del mismo modo, Gaudiano Rovirosa celebró que se esté avanzando la construcción de una techumbre en la ranchería Estancia y que próximamente va a entregar. “Cuenten con nuestro apoyo para avanzar. Ha sido todo un reto conseguir recursos, no ha sido fácil y hoy hemos logrado recursos adicionales por las gestiones que hemos hecho con la experiencia de haber sido diputado federal y ya conozco la ruta para consolidar más obras en Centro”, subrayó.

Destaca labor del edil

Al tomar la palabra, Casilda Ruiz Agustín, segunda regidora y primer síndico, celebró la dinámica del presidente municipal porque no sólo se preocupa por la zona indígena, sino que abarca todas las áreas apoyando al deporte, a las mujeres, a los adultos mayores, a madres y padres de familia, caminando y gestionando en la Ciudad de México, en las instancias federales “y cuando regresa siempre trae buenas noticias”.