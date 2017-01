Comprometidos con los tabasqueños: SSP

Informó que se trabajando para hacer frente a la delincuencia, y para ello, se requiere el trabajo conjunto de todos los sectores

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

“Quienes trabajamos en la Secretaría de Seguridad Pública y nuestros elementos policíacos, nos comprometemos con los tabasqueños para regresar la paz y la tranquilidad a la sociedad, a sus hogares, es un compromiso”, señaló el titular de esta dependencia, Jorge Alberto Aguirre Carvajal.

Al recibir el material de manos del mandatario estatal Arturo Núñez Jiménez, el funcionario estatal remarcó que “funcionan más 4 millones de ojos, es por ello que esto es una tarea de todos”.

Indicó que los elementos policiacos “son la fuerza operativa de seguridad pública de Tabasco”, al destacar que “en el punto 4 punto 4 de seguridad, se hace alusión a las estrategias de corto plazo, en las que se encuentran el desarrollo tecnológico y la mejora de las condiciones laborales, entre ellas más y mejor equipo”.

Por lo cual “este día, el gobierno estatal que encabeza Arturo Núñez Jiménez, continúa cumpliendo con la tarea de proporcionar de seguridad al pueblo de Tabasco; por lo cual recibimos la primer remesa de equipo para la Secretaría de Seguridad Pública, que consta de 20 patrullas pick up; 8 autos patrullas; 100 cascos para motocicleta; 100 coderas para motociclistas; 100 rodilleras para los motocicletas, guantes para motocicleta, 35 computadoras de escritorio, 3 computadoras Laptop, 8 impresoras, 7 unidades de protección respaldo de energía, 872 cámaras digitales y constancias de capacitación”.

Indicó que “este equipamiento que recibimos, cumple una de las premisas de seguridad integral de seguridad pública, en qué es la de brindar a Tabasco las mejores condiciones de seguridad y las de uso racional de los recursos humanos y materiales de las corporaciones de seguridad pública”.

“Proteger a la ciudadanía de las acciones delictivas, lo cual evitar el desarrollo económico; aunado a ello, la capacitación de los elementos policiacos es un punto que se está poniendo especial interés”.

Indicó que “el uso de internet y otros elementos que participan en la labor policiaca, son fundamentales para el policía de nuestros días; no es la coordinación sino estrategia lo que no dará resultado”.

Argumento que “es la aplicación de la estrategia con inteligencia la que nos hagas dar golpes severos a la delincuencia; restituir la confianza del policía que se vea como factor de seguridad protección y de confianza, que es la sociedad sienta que el policía está capacitado y preparado para atender las necesidades de la vida de la familia”.

“Entendimiento entre la ciudadanía y la policía, avanzaremos en combate contra la delincuencia; la policía y sociedad organizada contra los que actúan fuera del marco de la ley, somos más; no nos vencerán y quienes trabajamos en la secretaría de seguridad pública y nuestros elementos policíacos, nos comprometemos para regresar la paz y la tranquilidad a los tabasqueños”.