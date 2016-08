Comprometidos con la educación

Al entregar obras de infraestructura educativa en Teapa, acompañada por la titular del DIF, Martha Lilia López, afirmó que no se limitará el gasto en el sector

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

“En Tabasco se apoya con todo la Reforma Educativa”, destacó tajante el mandatario estatal Arturo Núñez Jiménez, quien destacó que “esta es la forma de darles un mejor futuro a las nuevas generaciones”, al darle la gracias a los maestros de que, en esta entidad se abrieron al cien por ciento los planteles educativos, “y a pesar de que se tengan problemas, todo se resuelve con diálogo”.

Junto con la presidenta del sistema DIF Tabasco, profesora Martha Lilia López Aguilera, el mandatario estatal quien hizo entrega de infraestructura educativa en Teapa, reafirmó su convicción de que “no vamos a regatearle un solo peso a este sector”.

En la comunidad Francisco Mina de este municipio serrano,

Núñez Jiménez destacó que “la reforma educativa se apoya completamente en Tabasco, porque queremos preparar de mejor manera a las nuevas generaciones de pequeños que algún día, habrán de tomar la estafeta y conducir lo que hacemos hoy los adultos, sobre todo cuando hay el relevo generacional generacional y ellos se hagan cargo de las riendas de los municipios de los estados y del país”.

Indicó Núñez Jiménez que “nadie puede estar en contra del mejoramiento de la calidad educativa en nuestro país; por ello un servidor aprecia mucho a las maestras y maestros de Tabasco que estén cumpliendo con sus responsabilidades, y no hayan suspendido clases que, independientemente de que existan inconformidades, estas son atendibles y que las vamos a atender en su oportunidad, y vamos a mejorar todo lo que sea mejorable en la reforma educativa, pero que no afecte ni tengamos de rehenes a lo mejor de nosotros mismos, que son nuestros niñas y niños porque representan nuestro presente, pero sobre todo son los propietarios del futuro”.

“Por desgracia, en esta reforma educativa se tienen siete prioridades, pero desafortunadamente sólo se ha puesto atención a una que es la que tiene que ver con el profesional, el servicio profesional docente, pero no es solo la evaluación de desempeño, la formación permanente de los profesores, los concursos de oposición para acceder a las plazas para que sea el mérito y no la recomendación la venta de plazas”.

“Sino los que estén mejor preparados y hagan el esfuerzo permanente por prepararse, esa es desde luego es una parte importante de la reforma educativa, pero no es la única, ya que si solamente lo fuera, sería una reforma educativa laboral administrativo, y no tendría que ver con otros aspectos fundamentales de la educación”.

Pero la reforma educativa tiene que ver con otros sistemas, tiene que ver con la infraestructura educativa, eso es lo que estamos haciendo.