Compartidas

Demi Lovato y Paulina Rubio comparten el Palacio ante 14 mil fans, según cifras de los organizadores

La cantante estadunidense Demi Lovato sacó su lado más sensual la noche de este domingo durante el concierto que ofreció en el Palacio de los Deportes ante 14 mil fanáticos, según cifras de los organizadores.

En este espectáculo la estrella pop sorprendió a todos sus seguidores al invitar al escenario a la cantante Paulina Rubio, con quien hizo dupla en el cover “Girls just wanna have fun”, de Cyndi Lauper.

El romanticismo y la energía de su voz fue el hilo conductor de este espectáculos que duró 75 minutos y en el que enamoró a sus seguidores con sus movimientos de cadera, acompañada de diversos juegos de luces.

En punto de las 19:30 horas la también actriz llegó al entarimado del Domo de Cobre con una cabellera rubia, unas botas negras y un body.

“Hola México” fueron las primeras palabras de la anfitriona, quien saludó con una gran sonrisa a sus seguidores, que en la mayoría eran adolescentes.

Su éxito “Confident”, que le da nombre a su reciente material discográfico lanzado en 2015, fue el anzuelo para que todo el mundo se llenará de euforia en esta velada que incluyó 21 melodías.

“Ciudad de México ¿cómo te sientes esta noche? Estoy emocionada de estar aquí, gracias por venir”, dijo después de hacer sonar el poderoso sonido de “Heart attack” en el que su público bailó tanto en la pista como en gradas.

Con dos coristas, algunos instrumentistas en la batería, teclados y bajo la vocalista derrochó talento en este show que forma parte de su gira “Future now tour”, el cual repetirá este martes en Guadalajara y al día siguiente en Monterrey.

“Déjenme oírlos, hace mucho que no vengo por acá”, pidió después de temas como “Neon lights”, “Fire starter” y “For you”.

En una pequeña pasarela colocada en la plataforma, la artista desfiló en todo momento, pero en las baladas “Fix a heart” y “Nightingale” deleitó con una sesión acústica, sentada en un banco.

Al finalizar las notas de la guitarra acústica, la alegría regresó a este foro en el que los melómanos corearon piezas como “Warrior” y “Lionheart”.