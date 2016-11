Comparte secreto de belleza

La conductora Montserrat Oliver promueve el consumo de productos nacionales que ayudan a mantener la lozanía del rostro en las mujeres

Ciudad de México

Notimex

La conductora Montserrat Oliver compartirá, el próximo año, su secreto de belleza cuando lance al mercado una línea de cremas que ayuda a mantener la lozanía del rostro en las mujeres.

Dijo que, a sus 50 años, la piel de su cara se ve tersa y juvenil gracias a un péptido que se encuentra en una crema que se produce únicamente en Barcelona, España.

“Supe de ella y me fui a los laboratorios de allá para proponerles lanzar mi propia marca con ese péptido. Yo quería lanzarla en diciembre próximo, pero será hasta enero o febrero de 2017 y se llamará MO Cosmetics”, adelantó.

La presentadora del programa de televisión “Mojoe”, al lado de Yolanda Andrade, recordó que antes, en el rostro se untaba todo tipo de productos que aparentemente le producían muchos beneficios.

“Pero yo me preguntaba si de verdad me servían o me estaban viendo la cara. Fue lo mismo de cuando me puse a hacer ropa, pues me di cuenta que pagabas mucha marca y no calidad”.

MO Cosmetics consta de tres cremas, las cuales “tienen todo lo que necesitamos y se van a ver mejor que yo. Ayudan a prevenir y disminuir las líneas de expresión. Contienen vitaminas y muchísimas otras cosas”.

Aunado a esto, compartió que como filosofía de vida sigue el consejo que hace tiempo le dio un señor de 75 años que no parecía de esa edad.

“Él me dijo que el secreto para estar bien y verte bien es no meter odio a tu corazón, no envidiar, hacer el bien, tratar de ser feliz y hacer felices a los demás. Eso lo aplico y trato de ponerle sazón a la vida porque luego la vida es muy plana y hay que balancearla”.

A la par de este nuevo negocio, Oliver planea cosas divertidas para “Mojoe” y sigue al frente de su marca de ropa Royal Closet de la cual se derivó la marca Grimau que promueve en una tienda de autoservicio.

Asimismo, planea lanzar una línea de vajillas. “Estoy tratando de darle al país producto nacional, hecho en México. Buscamos que los productos se hagan a la perfección para que la gente no opte por los de China”, concluyó.