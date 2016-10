Cómo “joder” a México. Aclara Peña Nieto que no se levanta con esa mentalidad

El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que ningún Presidente de la República se ha levantado por la mañana pensando “en cómo joder a México” sino en cómo hacer bien las cosas en beneficio del país. “No estoy pidiendo que hablen bien del gobierno, si hemos cumplido o no”. “No caigo en autocomplacencias, soy el primero en reconocer fallas, errores, desaciertos, pero también reconocer avances y logros que hemos tenido”, dijo.

Ciudad de México

Notimex

Por ello, durante su participación en el Foro Impulsando a México, llamó a hablar bien de México y proyectarlo en lo que vale, pues es un país que va avanzado, que cuenta con indicadores positivos que influyen en la confianza que tienen en el exterior.

“No les estoy pidiendo que hablen bien del gobierno. Cada quien tendrá su opinión del gobierno, sobre el desempeño, si hemos cumplido o no”, pero es necesario “proyectar a México en lo que vale”, enfatizó el mandatario federal.

Al aseverar que es el primero en reconocer fallas, errores y desaciertos, también reconoce avances y logros, pues su único propósito es que a México le vaya bien, y afirmó que “los anteriores presidentes no han tenido una misión más que esa: que a México le vaya bien”.

“Más allá de la evaluación que tengan sobre el presidente, sobre el gobierno, hablemos bien de México”, pues “proyectar a México en la confianza que queremos despierte allá afuera, depende de lo que todos digamos de nuestra casa, nuestra gran casa que es México”, expresó.

Ante analistas financieros, periodistas y empresarios, sostuvo que México crece económicamente, frente a un mundo donde la constante es la incertidumbre, la desconfianza y la desaceleración en distintas economías.

Sesión de preguntas y respuestas

Al responder preguntas de los asistentes al acto, dijo que el país está experimentando un periodo de transición en el que se han edificado ya los cimientos para la construcción de una mejor nación.

Añadió que a cuatro años de su administración han tenido lugar importantes transformaciones en materia de fortalecimiento a las instituciones democráticas, de ampliación de derechos a los mexicanos, y particularmente, “reformas que sin duda van a permitir al país en lo económico, tener un mayor desempeño y un mayor desarrollo”.

No a la segunda vuelta

Por otra parte, Peña Nieto se pronunció en contra del modelo de la segunda vuelta electoral, ante lo cual aseveró que “sólo construye mayorías de forma ficticia, porque la elección presidencial no necesariamente va acompañada de la elección de quienes son representantes en el Congreso”.

Además, la cercanía del próximo proceso electoral hace que no sea el momento más oportuno para pretender hacer un ajuste para las reglas que habrán de seguirse en la elección, particularmente la presidencial.

Responsables de sus propios actos

Sobre los presuntos casos de corrupción de gobernantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) indicó que “cada actor político, no importando el partido en el que milite, es responsable de sus propios actos”.

Dijo que en lo único que es crítico es en que se aproveche o se pretenda tomar oportunidad política en un señalamiento a veces poco fundado y vano, pero que a partir de ahí “cada quien responde a los señalamientos”.