Comienza el declive de CR7

Diversos medios españoles, sobre todo los afines al Real Madrid, comienzan a cuestionar el estado de Cristiano Ronaldo, de quien asegura ya no es el mismo y el declive de su juego está a la vista

Madrid, España

Agencias

Los medios editados en Madrid han tenido una mayor “paciencia” con Cristiano Ronaldo y su evidente falta de gol, que se ha ido acentuando en los últimos partidos. Lógicamente, hay diferentes escalas en esta defensa del portugués y también excepciones, pero lo cierto es que, a día de hoy, muy pocos esconden ya la crisis del delantero luso y se llega a pronunciar ya la palabra “declive” o conceptos sinónimos, como decadencia.

Por ejemplo, el diario “El Mundo” publica en su edición de este martes un extenso reportaje sobre CR7 con el titular “Números de ansiedad” y se destaca que “Cristiano firma su peor arranque liguero en ocho años, afectado por el retraso en la preparación y la angustia por no marcar”.

En el texto, firmado por Pablo de la Calle, se puede leer: “Probablemente, el momento de plenitud de CR7 ya pasó y hay discrepancias sobre su auténtica jerarquía en el grupo. Muchos instan a Zidane a que le sustituya en la parte final de los partidos, porque está mermado físicamente”.

También “El País” trata el tema de Cristiano en su edición del martes, y se reconoce que “existe cierta pesadumbre en el entorno del Madrid acerca del rendimiento actual de Cristiano Ronaldo”. El enfoque del artículo firmado por Gorka Pérez, no obstante, se centra más en la eficacia goleadora de un suplente, Álvaro Morata, sobre la BBC. “Con un tanto cada seis disparos, (Morata) suma cuatro goles, los mismos que Benzema, Bale y Cristiano”, explica. Los números hablan por sí solos.

En el flojo arranque de Cristiano también incide “La Razón” bajo el titular “Cristiano se hace esperar”, al asegurar que “su arranque más perezoso desde 2010″.

En cuanto a la prensa deportiva, en “As” destaca especialmente la opinión de Santiago Segurola, con el titular: “Necesita una nueva agenda”. “La primera impresión es que a Cristiano todo le cuesta más”. Segurola cree que “Cristiano ha entrado en un nuevo periodo de su carrera”, en la que su ambición “no se ha modificado”, pero reconoce que “es un rematador puro que busca el gol desesperadamente, a veces con demasiada desesperación, sin la confianza que acreditaba en sus mejores días”. Y concluye asegurando que “quizá ha llegado el momento de que Cristiano Ronaldo abandone su agenda personal y se ponga al servicio de la agencia del equipo… …Necesita abandonar su plan, que hasta ahora no entraba en graves fricciones con el equipo, y admitir que ha entrado en un nuevo periodo de su carrera, donde todo le resulta un poco más difícil y donde necesita el amparo del equipo”.

Pero lo que más llama la atención es que Cristiano Ronaldo ha dejado de ser intocable en los medios más afines. Así, en “El Chiringuito”, Josep Pedrerol se atrevió a recriminarle al portugués su actitud en el gol de Morata ante el Athletic, cuando levanta el brazo y parece que pide fuera de juego… ¡de su propio compañero!