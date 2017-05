Comicios no afectarán programas sociales: Sedesol

Al dejar en claro la titular de la Secretaría de Desarrollo Social en Tabasco (Sedeso), Neyda García Martínez que está dependencia respeta las cuestiones electorales, y que en su momento, se ejecutarán las acciones correspondientes, pero que los programas no se suspenden en esos días, ya que tienen que llegar a su beneficiario con acciones legales, anunció que se tiene un sistema de referencia en el padrón único de beneficiarios con la finalidad de que llegue el recurso A quién realmente lo necesite.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En este sentido, la funcionaria estatal indicó claramente, que ante las cuestiones electorales, está dependencia trabaja de manera respetuosa ante las instancias del ramo, pero que evidentemente no pueden suspenderse, solamente no se van a publicitar, ya que este recurso llega aquí a los menos necesitados.

Dijo que serán respetuosas detrás este tipo de situaciones, pero que se estarán realizando las mismas conforme a lo que se establece, ya que no se pueden suspender, solamente no se van a publicitar ni nada por el estilo, pero que el beneficio estará llegando a quien lo necesita, sin actos de ninguna especie.

Por otra parte, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social dio a conocer que en la actualidad existe el padrón único de beneficiarios, el que se utilizó un sistema de geo referencia que ayuda a esta dependencia evitar que en la entrega de los apoyos sociales, sus evidentemente al ser pocos, tienen que llegar realmente a quienes lo necesitan.

Indicó que en fecha pasada, se firmó un convenio con el que la secretaría es encargada de brindar ayuda social, tiene que proporcionar su base de datos para que la Secretaría de Desarrollo Social federal y su caso de familias o individuos en programas sociales y con ello, realmente qué el beneficio llegué aquí.