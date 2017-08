Comicios no afectará revisión de cuentas públicas

De manera tajante, el presidente de la Tercera Comisión Inspectora de Hacienda del Congreso tabasqueño, diputado perredista Juan Pablo de la Fuente Utrilla, negó que la revisión de las cuentas públicas en el segundo semestre del presente año, van a ser “tendenciosas o calificadas por cuestiones políticas- electorales”, a lo cual dijo que esto se impedirá, y que las mismas serán a través de cuestiones legales “cómo se han realizado”.

En entrevista antes de la sesión extraordinaria que se realizó en el congreso tabasqueño, el representante popular mencionó que evidentemente, a pesar de que el siguiente año es “netamente electoral, ya que se renueva presidencia de la República, gubernatura, el congreso en su totalidad así como las diputaciones federales y alcaldías, en la revisión de las cuentas públicas, no pasará por esta situación; es decir, no serán derivadas los dictámenes a un factor en torno a quién o quiénes pueden ser candidatos y que actualmente sustentan un cargo de elección popular como presidentes municipales”.

De igual forma, confirmó que la Tercera Comisión Inspectora de Hacienda hasta este día, no ha recibido alguna denuncia de un ente privado, sociedad, organismos gubernamentales y no gubernamentales, sobre supuestas anomalías en los ayuntamientos que les corresponden a esta comisión.

Pero dijo que ello no implica a que se queden con los brazos cruzados, ya que solicitarán al OSFT una revisión exhaustiva y sobre todo, que cuando inician las mismas se estén realizando acciones concretas, sobre todo con obras para revisión física y no se tengan problemas.