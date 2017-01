Combina actuación con el canto

El cantante está por estrenar su octavo álbum de estudio, el cual se titula “Fénix” y tiene propuestas para toda clase de público

Ciudad de México

Notimex

El músico Nicky Jam dijo estar orgulloso de poder incursionar en el cine con la cinta “xXx: Reactivado”, y ahora espera poder llevar su carrera como cantante y continuar en la actuación.

“Es un territorio totalmente nuevo para mí, es algo que nunca había experimentado, me encanta. Es bueno hacer algo diferente en tu vida y experimentar cosas nuevas, siento que ya tengo otros retos en mi vida de algo nuevo que quería hacer y estoy muy entusiasmado en esto de la actuación”, relató en entrevista con Notimex.

El intérprete de “Hasta el amanecer” se encuentra en la Ciudad de México para promocionar la película “xXx: Reactivado”, en la que participa, además de que su sencillo “Without you” forma parte de la banda sonora de la cinta.

El cantante está por estrenar su octavo álbum de estudio, el cual se titula “Fénix” y tiene propuestas para toda clase de público.

“La música no tiene idioma, no tiene raza, es universal, entonces si se hace una buena canción la gente la siente, vengas de donde vengas.

“El disco sale en enero 20, ya compartí la carátula del mismo que es un mural que me hicieron en Medellín. Yo les prometí que sería la carátula del disco, me encantó el mural y ahora sale el álbum con muchísimas canciones y colaboraciones”, añadió.

Nicky se siente orgulloso de tener sangre latina en sus venas y agradece el poder hacer lo que más le gusta en la música y ver la recepción que tiene en otras partes del mundo.

“Hay gente de Israel que está cantando mis canciones y ella ya está loca totalmente por mi música, ya que soy bilingüe y al serlo no creo que la gente vea un latino.

“A mí me gusta llevar esa parte de ser latino, pero no me gustaría enfocarme en eso, porque limita. Amo a mi raza, soy latino cien por ciento y voy a representarlos”, concluyó.