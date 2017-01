Columna ABC…

Crystiam Estrada Sánchez

A educar a nuestros hijos, es el llamado que insistentemente les hago hoy queridos lectores, no sólo a educarlos en valores como el amor, respeto, tolerancia, responsabilidad, solidaridad, sino a ser ejemplo de lo que les decimos con palabras, demostrarlo con acciones.

Desde pequeños hay que fomentar los valores y principios en los más pequeños, pero si no lo ven en cada una de nuestras acciones, no creo que fácilmente puedan comprender por qué papá o mamá dice que no pelee y ellos se la pasan peleando, por qué papá o mamá dicen que no debemos mentir y ellos si mienten uno a otro y a los hijos, por qué papá o mamá dicen que hay que respetar a los demás y amarnos unos a otros cuando vemos que insultan a las personas en la calle y que se pelean con sus compañeros y familiares; pero además, no son capaces de ayudar a sus hermanos y padres, sino que por el contrario, a los padres los abandonan por ser personas de la tercera edad y a los hermanos se les alejan porque no los quieren ayudar.

Son las acciones creo yo las que más van a ayudar a nuestros hijos y a los más pequeños, ya que lo que ven y escuchan es lo que más impacta en ellos. ¿Por qué cree usted que las nuevas tecnologías como las Tablet y las computadoras les atraen más a los niños, así como lo que observan en el televisor? Pues es porque lo ven y escuchan y de eso, se aprende más.

Busquemos nuevas estrategias para educar a los hijos, si queremos un cambio debemos empezar en este nuevo año, por nosotros mismos y también con los más pequeños desde el hogar. Dejemos buena semilla para que la cosecha también sea buena y sobre todo de provecho.

No es fácil, el reto es muy grande, el odio a veces no ayuda, la envidia menos y la falta de interés más; por eso urge que las estrategias cambien, hay trabajo que cuidar y escases de tiempo, pero pongamos nuestro mayor esfuerzo aprovechando las horas del día y haciendo equipo con la pareja; verán que sí se puede.

Hagámoslo por los más pequeños y por esa encomienda que Dios nos ha conferido como padres de familia.

Como padres y seres humanos esa es nuestra tarea, no la descuidemos nuestra labor, seamos responsables con nosotros mismos y sobre todo con Dios.

No podemos dar amor, si no amamos, no podemos dar valores si no los practicamos, no podemos cambiar el mundo o por lo menos el entorno, si no ponemos de nuestra parte para cambiarlo.

Gracias a Dios por la vida, el amor, mi esposo, mis hijos, el trabajo digno, los amigos, por la salud, por todo, gracias Señor. Gracias a usted por su tiempo de lectura y que Dios nos bendiga.

Comentarios www.freewebs.com/columnaabc

P.D. ¿Hay algo tan significativo para ti que incluso podría costar un peso, pero no lo venderías por cantidad alguna?