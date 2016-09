Columna ABC…

Crystiam Estrada Sánchez

Algunos padres de familia dejan a los hijos decidir todo con respecto a sus estudios y vida profesional cuando estos ingresan al nivel superior, lo cual se me hace correcto, siempre y cuando el padre o la madre asuman que su hijo o hija es un ser humano con la suficiente madurez para decidir, también, siempre y cuando los padres de esos jóvenes, estén seguros de saber que sus hijos ya no los necesitan para un consejo, una orientación o un apoyo.

Los jóvenes universitarios en su mayoría están sufriendo transformaciones, dicen que, influenciados por las nuevas tecnologías, yo digo que es a causa de la falta de educación en principios y valores desde el hogar, pero también, por falta de interés de ellos mismos por sus propios proyectos y planes de vida; por su carrera profesional.

Reprender a los hijos con tiempo ayuda, no darles todo y enseñarles a ganarse la vida, también, así como educarlos para la vida. Lo que no les enseñen sus padres en casa, ellos lo aprenderán en la calle y será más cruel y duro para ellos.

Pero entiendo que el amor es ciego, pues hay padres que quieren darle todo lo que no tuvieron, a los hijos, sin que estos últimos tengan la más mínima idea de lo que costó; perdiendo el valor de la gratitud y el reconocimiento, tan sólo reconociendo el sentido de posesión, el de tener, actitudes que llevan a los hijos a un mundo superfluo, efímero y que no ayuda en su camino por la vida, pues el día que ese hijo o hija no pueda obtener lo que quiere, se va a frustrar hasta caer en la depresión o por otro lado, puede que, ese hijo o esa hija hagan todo lo posible por obtener lo que desean, inclusive cosas malas.

Basta ya de pintarle a los hijos un mundo de color de rosa, debemos como padres llamarles a las cosas como son y las consecuencias de los actos también. Debemos crear en los hogares, hombres y mujeres capaces de pensar y actuar con madurez, respetando a los demás, preparados y capaces para enfrentar los retos que les vienen encima; capaces de hacer y actuar con toda prudencia en busca de sus ideales, pero siempre pensando en el bien común, capaces de lograr sus metas pero sin dañar y proceder con malas acciones, capaces de asumir éxitos pero también fracasos y de seguir adelante sin odiar, ni rencores, sino con la convicción de que las cosas pasan por algo y que simplemente, hay que continuar.

Con amor se educa, pero si no se puede (decía mi abuela) con mano dura y carácter hay que educar. De no hacerlo los padres, debemos asumir entonces al igual que con los hijos, sus fracasos. Una cosa es que nuestros hijos cometan errores y otra es que fracasen. De nosotros como padres depende hacerles ver que de los errores se aprende y de que para lo que sirven, es para madurar.

No hay leyes, folletos, cuadernillos o reglas que enseñen a ser padres, pero quienes más conocen a los hijos son los mismos padres y si desde pequeños los educamos como debe ser, acompañándolos como guías en cada etapa de sus vidas, será más difícil que claudiquen en sus luchas. ¡Dios nos de sabiduría para guiar a los hijos!!!!!!

Gracias a Dios por la vida, los hijos, la familia, el amor, la salud, el trabajo, los amigos. Por todo, gracias Señor. Gracias a usted por su tiempo de lectura. Dios nos bendiga.

