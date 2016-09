Récord: 80 millones de personas vieron el primero de tres encuentros de los candidatos a la Casa Blanca

Datos preliminares señalan que más de 80 millones de personas vieron el primero de tres encuentros de los candidatos a la Casa Blanca

Washington, EEUU

Agencias

Un total de 80.9 millones de personas siguieron el primer debate presidencial entre la aspirante demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump, que fue transmitido en vivo por 12 cadenas estadunidenses, según resultados preliminares.

Aunque las cifras finales están siendo recopiladas por la firma Nielsen, se trataría de un nuevo récord de audiencia para un suceso político, aunque por debajo de eventos deportivos como el Súper Tazón.

La cadena CNN informó que tuvo 9.8 millones de televidentes, mientras que Fox acumuló 11.4 millones y MSNBC 4.9 millones.

El evento de 90 minutos de duración fue transmitido sin cortes comerciales. Millones más siguieron el debate en redes sociales a través de plataformas como Google, Facebook y Twitter.

En un debate lleno intercambios duros y en ocasiones personales entre los dos aspirantes a ocupar la Casa Blanca, los dos demostraron claramente cómo llegaron hasta ahí.

Clinton estuvo educada, preparada y orgullosa de ello – una Hermione Granger tras el atril. Tenía respuestas aguas y ensayadas, especialmente las referidas a su servidor de correo electrónico privado que ha empañado su candidatura durante meses. Se mostró calmada, incluso cuando era atacada, y se burló elegantemente del hombre al que llamó “Donald”.

“Creo que Donald me criticó por prepararme para este debate. Y sí, lo hice”, dijo Clinton. “¿Y saben para qué más me prepare? Me preparé para ser presidenta, y eso es algo bueno”.

Trump se dirigió a su rival como “Secretaria Clinton” – pidiéndole incluso su aprobación para el sobrenombre – pero finalizó dirigiéndose a ella como “Hillary”.