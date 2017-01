¡Clausurada! Cierran Tv Notas por desacato

El IMPI señaló que pese a que la autoridad le prohibió el uso de la imagen de Javier Alarcón desde el 14 de junio de 2016, la empresa no ha cumplido por lo que procedió a imponer clausura temporal de 5 días hábiles

Ciudad de México

Agencias

El Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) clausuró esta mañana las oficinas de la revista TV Notas por la violar la imagen del periodista Javier Alarcón.

“Por desacato, el IMPI clausura temporalmente las oficinas de Tv Notas. Hago responsable de cualquier represalia a sus directivos”, tuiteó Javier Alarcón.

Mientras que el IMPI señaló que pese a que la autoridad le prohibió el uso de la imagen de Javier Alarcón desde el 14 de junio de 2016, la empresa no ha cumplido por lo que procedió a imponer clausura temporal de 5 días hábiles.

“Las sanciones a TV notas es por violación a mi imagen”, agregó Alarcón quien sufrió de acusaciones por parte de la revista que puso en portada la imagen del periodista y la frase ¡Fuera por ratero!

Tras su salida de Televisa, la publicación con razón social NOTMUSA SA de SC, difundió una serie de notas sobre el ex director de Televisa Deportes, por lo que inició un procedimiento legal.

De acuerdo con la resolución del IMPI, Expediente IMC 512/2016 (1-8) 6454, Javier Alarcón solicitó la declaración administrativa de infracción en materia de comercio por el uso no autorizado de su imagen con fines de lucro, y la imposición de medida de cese o suspensión de los actos que vulneren su imagen, contra NOTMUSA SA de SC.

La revista de espectáculos se hizo acreedora de tres multas que también se han ido incrementando por el desacato continuo a la medida.