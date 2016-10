Ciudadanía es nuestra prioridad. No se van a derribar bordos: Conagua

Destacó que las obras que tiene planeada la dependencia en el estado, son para garantizar la seguridad y protección de la población durante la temporada de lluvias

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

El delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Tabasco, Iván Hillman dejó en claro que “la prioridad es la protección de la población”, por lo cual no puede asegurar que el bordo del malecón Carlos A Madrazo se vaya a derribar, al establecer que tiene reuniones con las autoridades estatales y municipales para buscar solución a los problemas, al establecer que “al pasar el 33 por ciento del agua dulce por Tabasco, muchas poblaciones requieren resguardo, a través de bordos”.

En este sentido, el funcionario federal, ex alcalde de Coatzacoalcos y funcionario de esta dependencia en Veracruz, estableció que no puede hablar del presupuestos que se ejercerá en el 2017, ya que existe un recorte al dinero federal “y será especular de cuanto viene a Tabasco”.

Indicó que “tenemos compromisos importantes en Tabasco la Conagua y hay que ir a cerrándolos; tiene mucho que ver con el aspecto social, Tabasco es complejo en ese ámbito y estamos platicando por eso con todos los actores, precisamente para ir cerrando todos y cada uno de esos puntos de los compromisos”.

De igual forma, destacó que “nosotros somos responsables por parte de una autoridad integral la Federal, y en la cual tiene que coordinarse con el estado y los municipios. “He recibido a muchos presidentes municipales, donde me han presentado cual es la problemática y estamos buscando ya darle solución.

“Creo que si nos quedamos un poquito nada más buscando qué fue lo que pasó, no vamos avanzar”.“Tenemos que ver de las cosas que no se han hecho bien del pasado por supuesto, pero ver lo que tenemos enfrente y trabajar entre todos”.

Con el tema del ProTab, el funcionario federal dijo que “estamos aproximadamente en un 85%; es muy importante que la ciudadanía distinga dos circunstancia dentro de lo que se maneja en el programa hidráulico para prevención de inundaciones y aprovechamiento del agua, esa es la denominación del Prohtab”.

Y que ahora terminando esta administración federal, quien llegue a dirigir los destinos del país, seguirá para Tabasco esa forma de seguir dando infraestructura necesaria para la salvaguarda y seguridad de sus personas y bienes.

¿Qué es lo más urgente que tendría que hacerse para proteger Tabasco?

“Seguir viendo la protección de bordos. Sin duda es una parte muy importante de compromiso presidencial y parte de Prohtab”.

De igual forma, destacó que se tiene coordinación con el Gobierno de Tabasco que es el director del del CEAS, Alejandro De la Fuente con quien hay una comunicación permanente y se ha ido avanzando, “tenemos acuerdos donde el Gobierno de Tabasco, los municipios, particularmente Centro, se están haciendo acciones en conjunto para poder poner su parte en relación a la inversión”.

No se puede hablar de quitar bordo

En este tema sobre el bordo en el malecón Carlos A Madrazo, el director local de la Conagua y su posible derrumbe, dijo que “de tiempo atrás platicaba con el presidente municipal de Centro y se la ha dicho que primero es garantizar la seguridad de la ciudadanía”.

Dijo desconocer en estos momentos este proyecto. “Porque está en las partes técnicas; ya en su momento que lleguen a ellos una postura ya en común, vamos a intervenir un alcalde como el delegado”.

¿No se descarta que pueda quitarse la barda?

“No puedo afirmar como que no se vaya a quitar o no; esperaría pero la postura final de la Conagua es la protección de la ciudadanía ante que cualquier otra cosa”.