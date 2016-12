Circo, maroma y teatro en el Congreso

El OSFE por los suelos, coinciden diputados y cuestionan el pésimo trabajo en el dictamen de las cuentas públicas

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

Mientras los coordinadores de las bancadas y diputados de diversos partidos, no dejaron de cuestionar acremente al Órgano Superior de Fiscalización del estado (OSFe), el diputado José Antonio Pablo De la Vega Asmitia presentó una defensa a ultranza de esa dependencia del Poder Legislativo antes que, por mayoría de votos, el pleno aprobara 24 de 25 dictámenes de las cuentas públicas 2014 de los tres poderes del Estado, cuatro organismos autónomos y 16 de 17 ayuntamientos municipales.

Último en presentar su posicionamiento, el coordinador del PRD expresó:

“… es de subrayar que por primera vez en el Estado, se rompe con los paradigmas y estragos políticos de pronunciarse sobre si las cuentas públicas son aprobadas o reprobadas, puesto que los dictámenes que hoy discutimos únicamente versan sobre aprobar las observaciones, consideraciones y medidas que el Órgano Superior de Fiscalización nos sugirió en el Informe de Resultados que ellos realizaron, en base a esto, los dictámenes que hoy discutiremos decretan textualmente que “se aprueba el dictamen que contiene la cuenta pública”, con todos los pliegos de cargos y acciones resarcitorias contenidas en los mismos.

De lo anterior, dijo, debo señalar que lejos de ser documentos en los cuales se subsanen irregularidades, todos los dictámenes contienen íntegramente las observaciones que se realizaron a los entes públicos, especificando montos, rubros, y señalando como se debe proceder al respecto. De esto último hay que resaltar que por primera vez en la historia de nuestro Estado se incluyó en todos los dictámenes la instrucción expresa al Órgano Superior de Fiscalización que, de encontrarse que los hechos o actos irregulares o graves fueran constitutivos de algún delito, éste debe presentar las denuncias o querellas correspondientes y coadyuvar en el procedimiento de que se trate con el Ministerio Público, así como aportar las pruebas y demás datos técnicos que sean necesarios; lo cual si bien es cierto se había presentado en dictámenes anteriores, no se presentaba en la totalidad de ellos, generando así dudas suspicacia y desigualdad respecto a las condiciones en las que se calificaban los ejercicios fiscales.

Posicionamiento opositor

A nombre de la bancada del PRI, el diputado Manuel Andrade Díaz, expuso:

“Lo dijimos, el OSFE, de quien presumen autonomía e independencia, es un órgano a modo, viciado, amañado, que ha perdido los valores esenciales que le dieron origen; imparcialidad, eficiencia, objetividad e institucionalidad, para convertirse en una maquiladora y maquilladora de las cuentas públicas.

“En un órgano que ya no sirve, que ya no es útil, que cuesta muy caro”.

Federico Madrazo Rojas, por el PVEM, manifestó:

“Los informes del OSFE son alejados de la realidad. Definitivamente hay una falta de compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

“Nosotros los integrantes de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), continuaremos de la misma manera que lo hemos hecho desde el inicio de esta Legislatura, coincidimos, todos, en realizar nuestro trabajo éticamente y con transparencia, por lo cual reprobamos la actuación del Órgano Superior de Fiscalización ante estos escenarios”.

Lo anterior lo señaló el coordinador de esta bancada en el Congreso estatal, diputado Federico Madrazo Rojas, quien destacó que “lo que acontece con las cuentas públicas, es algo reprobable”.

Y destacó, ello en rueda de prensa que “el Órgano Superior de Fiscalización actuó también negligentemente, sin embargo, a pesar de solapar a los ayuntamientos corruptos, no se podía obviar en los reportes técnicos, financieros y los soportes documentales, los grandes déficit financieros, los quebrantos al erario, las obras simuladas, las obras mal hechas, los reportes financieros maquillados, el dinero faltante, las obras infladas en precios”.

“Por ello en congruencia con los reportes y sobre todo, en estricto apego al correcto ejercicio de rendición de cuentas, el PVEM no aprobará las cuentas públicas de Cárdenas, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Nacajuca, Paraíso, Balancán, Centla, Jalapa, Jonuta, Macuspana, Tacotalpa y Teapa”.

“Más de 1, 340 millones de pesos que no se solventaron en estos municipios; Macuspana 291 millones en observaciones; Huimanguillo 306 millones; Nacajuca más de 209 millones sin solventar; Paraíso más de 66 millones; Comalcalco más de 92 millones sin solventar, Centro, más de 79 millones sin solventar, donde la suma asciende a más de un mil 340 millones”.

Por su parte, la coordinadora de la fracción del PAN diputada Solange María Soler Lanz, externó:

“(…) venimos a calificar el trabajo de un año que realizaron auditores y trabajadores del Órgano Superior de Fiscalización en donde se verificó el uso y ejercicio de los recursos públicos asignados a todas estas entidades, venimos a validar el trabajo que nuestros compañeros diputados realizaron al interior de cada una de las comisiones inspectoras; pero también venimos en un acto de valoración del trabajo realizado por cada uno de los entes fiscalizables.

Acto seguido, la diputada María Luisa Somellera Corrales, a nombre de la bancada del Morena, expresó:

“Aunque pudiera verse como un avance respecto de lo que venía haciendo otras legislaturas el que se asienta en los dictámenes la autorización al Órgano Superior de Fiscalización para presentar las acciones legales a que hubiere lugar en caso que los hechos irregulares detectados en las cuentas públicas constituyan algún delito, no podemos estar seguros que tal cosa ocurra porque dicha ha sido omisa, una y otra vez, frente a expedientes de ilícitos que el mismo órgano interno ha constatado en tiempos recientes.

Guillermo Torres López, en su oportunidad, confió en que el OSFe no solape la corrupción y las inconsistencias de las cuentas públicas de los 17 ayuntamientos municipales.

OSFE debe cumplir su labor

El diputado federal y presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Tabasco, Candelario Pérez Alvarado, dejó en claro que la bancada su partido dictaminó las cuentas públicas de acuerdo a lo que estableció el Órgano Superior de Fiscalización, y si hay algún tipo de anomalía “pues hay que preguntarle a este organismo”.

En entrevista momentos antes de anunciar un torneo de fútbol en todo el Estado de Tabasco, el representante popular dejo en claro que no puede afirmar o negar la postura de su fracción parlamentaria en torno a las cuentas públicas, pues dijo claramente que ellos son responsables y sobre todo, tiene la capacidad para llevar a cabo sus análisis, por lo cual con esta situación aprobarlas o desaprobarlas.

Se le insistió en la interrogante y dijo que evidentemente que la bancada perredista realizó las verificaciones en torno a lo que emitió el Órgano Superior de Fiscalización, ello de acuerdo a lo que ellos auditaron y procesaron.

Reprobable proceder del OSFE: PVEM

Urgen cambios en el OSFE

El fiscal del Órgano Superior de Fiscalización (OSF), José Del Carmen López Carrera no ha cumplido con su trabajo. No debe ser reelecto en el cargo en 2017, sostuvo el diputado local del PRD, Juan Manuel Fócil Pérez, al tiempo de indicar que debe haber profesionistas que pueden hacer un mejor trabajo.

Entrevistado previo a la sesión ordinaria de ayer, el representante popular puntualizó que “el OSF está haciendo mal su labor. Desde el momento que filtra o da a conocer información de cuentas públicas alarma a la sociedad. Me parece que hay demasiada información de las cuentas públicas que no debería de ser difundida”.

En la calificación de las cuentas públicas, -aclaró Fócil Pérez- se debe explicar cómo quedan aprobadas. Siempre se hacen observaciones, por lo que se deben emprender demandas administrativas o penales.

Sobre la posible salida de López Carrera, Fócil Pérez indicó que “tengo mis observaciones. El órgano no ha sido lo suficientemente serio en su trabajo. Hay muchos vicios que se deben de corregir. No sería correcto que el fiscal se mantuviera en el cargo”.

Para finalizar, Fócil Pérez dijo que en la calificación de las cuentas públicas, muchas partes del órgano no se comportaron a la altura de las circunstancias. No hay ninguna diferencia del trabajo que realizó Francisco Rullán y ahora López Carrera.