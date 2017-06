Cinco nuevos temas en “Mi villano favorito 3”

El cantante y productor estadunidense Pharrell Williams escribió y produjo cinco nuevos temas para la nueva cinta de Illumination Entertainment y Universal Studios, “Mi villano favorito 3”.

Ciudad de México

Notimex

Esta no es la primera vez que Pharrell forma parte de la música de dicha producción, toda vez que ya colaboró en las dos primeras partes. Fue justamente para “Mi villano favorito 2” que el compositor creó “Happy”, ganadora de un Oscar y un Grammy.

Además de sus cinco temas originales, el cantante fue el encargado de producir el disco, el cual quedó conformado por 16 temas, se informó mediante un comunicado.

“Yellow light”, “There’s something special”, “Freedom”, “Chuck Berry”, “Fun, Fun, Fun”, “Doowit”, “There’s something special” y “Hug me”, que interpreta junto a Trey Parker, son algunas de las melodías de Pharrell.

La banda sonora también incluye “Bad”, de Michael Jackson; “Take on me”, de A-ha; “99 Luftballoons”, de Nena; “Into the groove”, de Madonna; “Despicable me 3 score suite”, de Heitor Pereira, y “Papa mama loca pipa”, “Tiki tiki babeloo” y “Malatikalano polatina”, que cantan The Minions.