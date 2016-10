Cinco de siete diputados apoyan gestión del gobierno de Tabasco sin distingo de colores para lograr mejor presupuesto para el Estado: Arturo Núñez

Destacó el compromiso mostrado por estos congresistas federales, que trabajan por el crecimiento del estado, sin distinciones partidistas

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Cinco de siete diputados federales que cuenta Tabasco en el congreso federal apoyan con todos las gestiones que realiza el gobierno del estado ante la federación por la lucha por evitar un recorte presupuestal severo, destacó el gobernador Arturo Núñez Jiménez.

En un evento en donde hizo entrega de títulos de propiedad a más de 100 personas en dos comunidades de Macuspana, estableció que se sigue trabajando y realizando gestiones ante las instancias respectivas para lograr, que el presupuesto general no sea con un recorte tan Severo cómo se está previniendo.

En este sentido, el jefe del ejecutivo remarcó que el grupo de diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) encabezados por Candelario Pérez Alvarado, Oscar Ávalos Ferrer, Héctor Peralta Grappin así como Aracely Madrigal, sumándose a ellos la legisladora priista Georgina Trujillo Zentella, son quienes junto con el gobierno del Estado de Tabasco y los demás servidores públicos, están trabajando de manera conjunta.

“Con unidad para que se logre que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como otras dependencias, logren conciliar y que el recorte de presupuesto no sea tan severo para el Estado”.

Sin decir nombres de los otros dos diputados priistas que representan al Estado de Tabasco que son Liliana Madrigal Hernández y José del Pilar Córdova, agradeció a los cinco representantes populares federales el apoyo irrestricto y sin colores partidistas que están llevando a cabo, y sobre todo indicó que esta gestión se realiza sin camiseta, sin colores, partidos y solamente buscando el beneficio del Estado de Tabasco.

Dijo que se está trabajando en unidad en torno a las gestorías que se están haciendo para que el recorte del recurso federal, no sea tan severo.

Mencionó que existe una sinergia entre estos cinco representantes populares, junto con el gobernador, sus funcionarios, por lo cual agradeció esta labor que se realiza, donde menciona que existe la confianza plena de que se logre buenos acuerdos, que el recorte no sea tan severo para los tabasqueños y que en verdad se beneficie a la entidad en torno a los diversos programas sociales que se están llevando a cabo.

También indicó el jefe del ejecutivo que se está caminando por un buen sendero entorno a estas propuestas, en donde evidentemente el apoyo de estos cinco diputados federales tabasqueños, que sin importar de que partido provengan, se están sumando al llamado que realizó el gobierno para estar realizando acciones concretas de gestorías.

“Buscando en cada una de las dependencias que el presupuesto sea el que realmente necesita el estado Tabasco”, donde mencionó que evidentemente se está pensando en la sociedad, en el tabasqueño y en el futuro de esta entidad.