Cimentar tejido social

Núñez Jiménez lamentó los acontecimientos, y destacó que se analizará la aplicación de “Operativo Mochila” en el estado

Después de lamentar los sucesos de Monterrey, el mandatario estatal Arturo Núñez Jiménez dejó en claro que se reforzarán estrategias para evitar que en las escuelas lleven armas o material peligroso, donde dejó en claro que también se tiene que cimentar el tejido social “que es una parte importante para evitar este tipo de situaciones”.

En entrevista con los medios al término de la gira que realizó por Centro y Cunduacán, indicó que “es lamentable esta tragedia por todas las razones evidentes que la rodean; y hay que aprender de las lecciones, de la experiencia”, donde dijo que “se habla de un operativo llamado mochila segura, además hay que extremar precauciones, lo cual no está de más, porque luego, como dicen mis colegas economistas, se tiene el efecto demostración”.

“El gran desafío para la educación de nuestro tiempo, se detiene porque ante la historia de la humanidad el proceso educativa consistía en que las generaciones anteriores le transmitían a las nuevas generaciones el conocimiento acumulado, pero ahora ese conocimiento es efímero, es un sentir, entonces qué le estamos transmitiendo, antes la memoria contaba mucho, ahora va a contar menos, es la capacidad crítica de recibir toda la información que llega con una velocidad de vértigo”.

Sobre el posible boicot contra productos americanos, el mandatario estatal refirió que “vi que originalmente que algunas empresas como Xcaret en Quintana Roo y también la empresa Coconal tomaron la decisión de para integrar su parque vehicular, no comprarían vehículos Ford; evidentemente lo que pretendería hacer al gobierno americano que puede llevar una guerra comercial; si tú me haces Yo te hago, si tú te pones proteccionista, yo también”.

Reducción de salarios

¿El PAN presentó una propuesta de austeridad entre ya la reducción del 20% de salarios de funcionarios de primer nivel? “Eso se lo turne de inmediato a las áreas que están revisando esto con urgencia, porque este viernes daremos a conocer nuestras propias medida de austeridad; pero no es lo mismo proponer desde fuera del gobierno sin conocer la realidad del gobierno”.

Preparados para llegada de Trump

La elección del republicano Donald Trump como el presidente número 45 de los Estados Unidos, que este viernes 20 sustituirá al demócrata Barak Obama en el gobierno, fue considerada en la exposición de motivos del proyecto de Presupuesto General de Egresos de Tabasco para el ejercicio fiscal 2017, que aprobó el Congreso estatal el 8 de diciembre del año pasado. Justo a un mes de los comicios de aquel país allende el río Bravo.

“…durante 2016 se presentaron dos fenómenos sociopolíticos que afectan negativamente las expectativas de los mercados internacionales por la amenaza de políticas proteccionistas: el voto popular para la salida de la Gran Bretaña del bloque económico europeo (Brexit), y el triunfo en las urnas de la propuesta política más conservadora de tiempos recientes en los Estados Unidos”, se lee en el documento firmado por el gobernador Arturo Núñez Jiménez, así como por el secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres y Juan José Peralta Fócil, como coordinador general de Asuntos Jurídicos del Poder Ejecutivo local.

Relacionar la iniciativa de presupuesto con la elección del empresario Donald Trump es un hecho histórico que pinta al gobernador Núñez Jiménez como visionario y estadista que, además, procura respuestas al reto de gobernar Tabasco en tiempos económicos, sociales y políticos, difíciles.

Es de recordar que el Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso estatal para el ejercicio fiscal 2017, asciende a 46 mil 843 millones 466 mil 730 pesos. La distribución a los poderes es la siguiente: al Ejecutivo, 33 mil 599 millones 717 mil 035 pesos; 450 millones 904 mil 164 pesos al Judicial y al Legislativo, 405 millones 455 mil 384 pesos.