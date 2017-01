Cierran carretera

El Gobierno de Quintana Roo les ofreció a través de la Sedaru soluciones a sus demandas que fueron rechazadas por los líderes de las comunidades

Quintana Roo

Redacción

Agencias

Ejidatarios de Bacalar se reúnen en la carretera federal para iniciar bloqueos como medida para exigir el pago de un seguro por siniestro en el que no cumplieron con la solicitud que se estipulan en los requisitos del contrato de la aseguradora Agroasemex.

Autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural entablaron un diálogo con los ejidatarios para explicarles que ante el incumplimiento de la obligación que les correspondía, la empresa no está obligada a realizar dicho pago, por lo cual se les ofreció apoyo en la orientación y gestión de otros recursos, tanto estatales y federales, para el campo.

Quintana Roo reclama la solidaridad de todos sus ciudadanos, por lo que no es aceptable que personas con fines políticos se aprovechen de la necesidad de la gente del campo para impulsarlos a tomar acciones equivocadas, en perjuicio de la población.

En Quintana Roo avanzamos con determinación para incentivar el desarrollo de todos con igualdad de oportunidades. No cederemos a chantajes que no tienen un fundamento y que buscan solo desestabilizar la tranquilidad que hemos logrado entre todos los quintanarroenses.

El Gobierno de Quintana Roo privilegia el bien común, la conciliación y el diálogo, los acuerdos por encima de los enfrentamientos. La participación social es el motor de cambio para más y mejores oportunidades para todos.