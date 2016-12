Cierran 300 micro negocios en Tabasco

Las condiciones económicas en Tabasco este año generaron contrastes en el sector restaurantero, ya que mientras que por una parte abrieron 17 establecimientos de comida con una inversión de 55 millones de pesos, por otro cerraron entre 200 y 300 micro unidades en todo el estado.

Redacción

Rumbo Nuevo

Gabriel Oropeza Varela, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), refirió que el cierre de los negocios de comida generó la pérdida de entre 400 y 600 empleos directos.

En contraste, destacó, las aperturas de los 17 medianos y grandes negocios de comida crearon entre 350 y 400 empleos directos, más los indirectos generados por la derrama económica de 55 millones de pesos que fue invertida.

Esa dinámica de aperturas y cierres, reconoció, se mantendrá debido a que las condiciones económicas adversas afecta sobre todo a los micro negocios del ramo, que generan entre uno y dos empleos directos, además de otros factores.

“Van a seguir abriendo restaurantes, pero también van a seguir cerrando, porque hay quienes no pueden mantenerse en el mercado por la crisis económica, entre otros factores, como la mala administración y la inseguridad”, declaró.

“La crisis económica afecta a cualquier unidad de negocio, y si no tienes un negocio bien administrado, pues te va a pegar más fuerte y puede que cierres si no tienes la oportunidad de buscar una manera de financiarte para seguir en el mercado, y definitivamente la inseguridad tiene mucho qué en esto también”, argumentó.

“Pero hay inversionistas que vienen apostándole a Tabasco y ahí están trabajando”, contrastó.