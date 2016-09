Ciclista cierra Copa del Mundo en sexto sitio

La mexicana Daniela Campuzano terminó en el sexto sitio en la última estación de la Copa del Mundo de Ciclismo de Montaña, y con ello cerrar la actual temporada tras su asistencia en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Vallnord, And.,

Notimex

La mexicana completó el trayecto de cross country en un tiempo de 1:34.41 horas, lo que significó el mejor resultado de la temporada en el circuito de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

La medalla de oro fue para la suiza Jolanda Neff con 1:31. 32, seguida de la noruega Gunn-Rita Dahle Flesjaa con 1:32.08, y de la canadiense Catharine Pendrel con 1:32.53.

Al final de la competencia, la mexicana expresó que satisfacción por haber concluido el circuito, en el que vivió diferentes momentos de aprendizaje, como debutar en los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde se colocó en el puesto 16.

“Todo lo que he vivido me hace ser la persona que soy y si algo he aprendido este año, es que todo pasa, lo bueno y lo malo. Lo importante es ir siempre hacia adelante, tener sueños y poder compartirlos con la gente que quieres”, dijo.

De igual manera, agradeció a las personas que la han apoyado a lo largo de su carrera deportiva y destacó el resultado conseguido en Andorra.

“Hoy ha sido mi mejor resultado en una Copa del Mundo, sexto lugar, me siento muy contenta y sobre todo muy agradecida con las personas que no han dejado de creer en mí y me han hecho sentir su cariño cuando las cosas no salen como me gustaría, en especial a mi familia, a Lorenza, Pierre Hutsebaut y Cetto”, puntualizó.