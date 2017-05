Edgardo Hernández, afirmó que este deporte tiene buenos ciclistas y una muestra son los resultados obtenidos en las diversas contiendas internacionales

Ciudad de México

Notimex

El ciclismo mexicano va en ascenso en cada una de las especialidades al contar con exponentes de talla mundial y que trabajan con el objetivo de estar entre los mejores de las justas internacionales e iniciar el ciclo olímpico a Tokio 2020.

El presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo (Femeci), Edgardo Hernández, afirmó que este deporte tiene buenos ciclistas y una muestra son los resultados obtenidos en las diversas contiendas internacionales.

“Desde el ciclo pasado se ha contado con ciclistas de calidad, no sólo en la élite, sino en los juveniles y sub 23, donde han puesto el nombre de México en alto y no hemos dejado de apoyarlos y se han visto los resultados”, comentó.

Indicó que en cada una de las especialidades se cuenta con gente de nivel, ya sea en montaña con Daniela Campuzano, quien fue la abanderada de México en los Juegos Olímpicos de Río 2016, o Gerardo Ulloa, quien es un joven con mucho talento que va despuntar en Tokio 2020.

De igual manera, en la ruta en donde se cuenta con un gran número de competidores como las olímpicas en Londres 2012 y Río 2016, Ingrid Drexel y Carolina Rodríguez; pero que además están en equipos profesionales.

Además están Marcela Prieto, Ana Teresa Casas, Mayra Rocha, Erika Varela y Julyn Águila.

Mientras que en hombres están Efrén Santos, Uri Martins, quien corre para el cuadro italiano Amore Vita, René Corella, José Ramón Aguirre, Flavio de Luna, entre otros.

“Tenemos una buena base en donde se mezcla la experiencia con la juventud y eso habla de una buena amalgama de deportistas que con más fogueo pueden estar en la elite mundial”, afirmó.

El dirigente expuso que en las categorías inferiores como en la juvenil C, sector femenil, las jóvenes están fuertes como Cinthya Covarrubias, Andrea Ramírez, Paloma Lara, entre otras, que están a un paso de la estar en la élite.