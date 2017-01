Chivas te puede hacer brillar o hundirte: Alanís

La presión y lo que representa un equipo como Guadalajara puede hacer que un jugador destaque, pero también que se hunda si es incapaz de dar lo que se esperaba de él, afirmó el defensa Oswaldo Alanís.

Guadalajara, Jalisco

Notimex

“En todo club hay presiones, en Chivas debes hacer las cosas bien y si te va bien por la vitrina, te va bien, pero de lo contrario te puede hundir”, expresó.

Por ello, indicó, hay que aprender de lo bueno, pero también de lo malo, como él, que quiere sacarle el máximo provecho a las vivencias que tuvo el año anterior, en el que tuvo muy poca actividad debido a las lesiones que sufrió.

“Es donde más aprendes, donde te toca trabajar mucho más, no tanto para el olvido, pero pensar que eso me va ayudar para regresar mejor, y un año donde vamos a hacer buenas cosas”, dijo.

Afirmó que el objetivo del “Rebaño Sagrado” para el Torneo Clausura 2017 es el de ser protagonistas y buscar ese título que no consiguen desde el Apertura 2006.