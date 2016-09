Chivas se abarata

En los próximos seis meses, Chivas TV registrará cambios importantes en su estructura, luego de las críticas por los precios y calidad de sus transmisiones, anticipó Jorge Vergara, dueño de Grupo Omnilife-Chivas.

Guadalajara, Jalisco

Agencias

“No puedo decir exactamente la respuesta, pero habrá un trancazo y una sorpresa muy importante. En seis meses, aproximadamente, porque yo bajó el precio ahorita y me aumenta la cantidad de suscriptores bestialmente, tengo que tener la plataforma muy sólida para recibir millones de personas en el streaming, ese es el primer paso”, dijo el directivo.

En entrevista, Vergara recordó que Chivas TV nació como una necesidad tecnológica y con el objetivo de aprovechar tendencias de consumo de contenidos de las personas.

“Dejamos a una empresa, Televisa, que es muy poderosa. No tuvimos temor de hacerlo, porque estamos convencidos de que podemos lograr una plataforma diferente de comunicación con la gente”, agregó.

Sobre las críticas en el precio y la calidad de su plataforma de televisión por internet, el directivo comentó que anticiparon las discrepancias por su impacto significativo en los hábitos de ver televisión en el país.

“Teníamos de dos sopas: seguir con Televisa reprimidos porque nos querían bajar los ingresos, y seguir por 10 años fregados, o bien, innovar. Tuvimos que innovar, el precio de la suscripción es obvio que va a tender a disminuir en cuanto tengamos la tecnología bien controlada, tenemos muchos planes, en unos meses vamos a dar un bombazo”, reiteró.

Chivas TV, agregó, es una gran herramienta porque no sólo permitirá ver los partidos del equipo deportivo, sino por el potencial para ofrecer contenidos positivos y educativos para el público.

“Nos está tocando el tiempo de invertir, sacrificar esos ingresos, pero también tenemos la oportunidad de tener contenidos positivos y de educación para la gente, esa es otra forma en cómo aprovecharemos la plataforma en un futuro”, detalló.