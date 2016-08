¡Chivas campeón! El equipo está bien armado: Vergara

“El equipo está armado para ser campeones, después de cómo estaban jugando van a ser campeones. Tenemos la mejor defensa, la mejor media y la mejor delantera y el mejor técnico”

Guadalajara, Jalisco

Agencias

Después de que se diera conocer que Alan Pulido pasaría a formar parte como jugador de Chivas para el Apertura 2016, el dueño del “Rebaño” Jorge Verga aseguró que los rojiblancos están listos para llevarse el título de la presente campaña.

“El equipo está armado para ser campeones, después de cómo estaban jugando van a ser campeones. Tenemos la mejor defensa, la mejor media y la mejor delantera y el mejor técnico” declaró el empresario mexicano para la cadena ESPN.

Por otro lado, Vergara comentó que el tiempo de Pulido como futbolista del Viejo “Continente” le sirvió para madurar, además dejó en claro cuáles son los deseos del delantero tamaulipeco en su nueva etapa como chiva.

“Creo que Pulido es un chavo que maduró mucho en Europa, le sirvió mucho de experiencia junto a todo lo que ha vivido. Tiene deseos de consolidarse en Chivas y creo que tenemos un técnico que le puede ayudar a conducirse y sacarle el mayor provecho posible”

Finalmente, el también dueño de Grupo Omnilife dijo que no le produce ningún morbo ver el enfrentamiento entre Pulido y su antigua escuadra, Tigres, pero aseguró que el cotejo puede representar una situación especial para Alan.

“La verdad no es morbo pero creo que será un partido espectacular y me imagino que trae algunas guardadas y espero que lo demuestre sobre el terreno de juego” finalizó.

Chivas trampolín para regresar a Europa

Por otra parte, Jorge Vergara se dijo consciente de que si Alan Pulido hace bien las cosas en Chivas, puede atraer nuevamente reflectores de equipos de Europa y que de existir algún interés en el atacante mexicano, el “Rebaño” no pondrían ninguna traba para dejar salir a Pulido de la institución..

“Alan tiene las puertas abiertas, lo hablé con él, Chivas puede ser una plataforma importante para ir a Europa y si logra ese objetivo nos va a ayudar muchísimo y lo vamos a dejar salir”