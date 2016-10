Chicharito, todo un divo

“Estoy cansado de que determinados medios y personas se inventen historias entorno a mi compromiso con la selección y mi país.

Luego de que se publicaron fotos de las mini-vacaciones de Javier Hernández con su novia, Lucía Villalón, el delantero fue criticado por Carlos Albert, que señaló el desinterés de Chicharito por la selección. Ante esto, Villalón salió en defensa del delantero y el propio Hernández le respondió al periodista con un comunicado.

Albert comentó la mañana de este jueves que “Se confirma la desubicación y desinterés del Chicharo por el TRI ¡qué pena…. Como ha cambiado! ¿Y la FMF, apá?”, mostrando las fotos que publicó un periódico sobre las vacaciones de Javier Hernández.

Ante esto, Lucía Villalón respondió que “NO HA SIDO ASÍ! Chicharito no ha sido convocado por el TRI, por ello el Bayer le ha dado días libres. El no fue el único NO convocado”. Algo que fue reforzado por Javier Chicharito Hernández en el siguiente comunicado en el que le contesta a Carlos Albert y a otros medios:

“Estoy cansado de que determinados medios y personas se inventen historias entorno a mi compromiso con la selección y mi país”.

En la pasada convocatoria no participé, a pesar de estar convocado, por la fractura que sufrí en la mano derecha. En esta ocasión NO he sido convocado, al igual que, por ejemplo, Miguel Layún, Héctor Herrera, Jesús Corona, Héctor Moreno, Andrés Guardado, Memo Ochoa, Diego Reyes o Raúl Jiménez.

Dicho esto espero que quede claro que NO me he negado a ir y TAMPOCO he pedido ningún tipo de permiso para ausentarme. Repito; NO he sido convocado.

El Bayer Leverkusen y Roger Schmidt, como dijo este último en rueda de prensa, decidieron darme días libres (en los cuales, por cierto, sigo entrenando) para atender mi situación personal.

Un abrazo a todos!!.