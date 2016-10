Checo: Soy de los mejores pilotos

“Checo” Pérez se dijo consciente y señaló que antes tiene que consolidar el buen momento que vive y cerrar con todo en el final de la temporada, para mantener el buen puesto que ha conseguido hasta el momento

Ciudad de México

Agencias

El piloto mexicano Sergio Pérez que llega en el mejor momento de su carrera al Gran Premio de México, habló en conferencia de prensa sobre el buen paso que ha firmado hasta el momento, que lo mantiene séptimo del campeonato, sólo por detrás de las escuderías de Red Bull, Mercedes y Ferrari, por lo que espera que en un futuro se fijen en él.

“Esperaré una buena temporada en 2017 y que me llegue alguna oportunidad con uno de esos tres equipos en el futuro; con lo hecho este año he demostrado que soy uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1″.

Por otro lado, “Checo” Pérez se dijo consciente y señaló que antes tiene que consolidar el buen momento que vive y cerrar con todo en el final de la temporada, para mantener el buen puesto que ha conseguido hasta el momento.

“Ha sido un año increíble, porque si miras atrás, estamos donde lo merecemos, hemos trabajado fuerte y nada me daría más gusto en Abu Dhabi, al final del año, ser cuartos en el campeonato y yo asegurar el séptimo, que sería mi mejor año en Fórmula Uno” señalo el oriundo de Guadalajara.

“Checo” reiteró su compromiso con la escudería Force India, de la cual se refiere como la mejor escudería después de los “monstruos” que actualmente acaparan la “gran carpa”.

“Decidí quedarme en Force India porque en los tres equipos (Mercedes, Ferrari y Red Bull Racing) no hay lugar disponible, no hay mejor opción para el próximo año, por eso tomé la decisión y porque creo en el equipo”, expresó el tapatío.

La temporada que ha firmado Sergio Pérez hasta el momento, es la mejor en su carrera como piloto de la Fórmula, ha conseguido dos podios, en GP de Mónaco y Europa, lo que lo coloca como séptimo de la clasificación, sólo por detrás de las tres grandes escuderías antes mencionadas.

De igual modo, “Checo” apuntó que ante la salida de su coequipero Nico Hulkenberg a Renault, la expectativa del nuevo volante sea de compromiso y trabajo en equipo.

Por último. el piloto de Guadalajara habló sobre la carrera que se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la que espera superar lo conseguido el año pasado cuando acabo octavo, pero sabe lo difícil del reto.