“Checo” busca equipo

El piloto mexicano cree que el GP de Japón de la próxima semana es el momento adecuado para ello, y si en Force India no se deciden, tendrá que buscarse otro hueco en la parrilla

Londres, Inglaterra

Agencias

Están todos agazapados tras el sofá, a oscuras, con confeti y botellas de champán listas para armar la fiesta, pero el protagonista no llega… Sergio Pérez todavía sigue sin poder celebrar su renovación con Force India porque no se acaba de confirmar. A pesar de que tiene contrato con ellos para 2017, problemas en las negociaciones con los patrocinios mexicanos del equipo lo están retrasando todo. Y claro, “Checo” se cansa de esperar y les da una semana de plazo, hasta Japón, para finiquitarlo. Si no, moverá ficha.

“No es un secreto que quiero estar aquí el próximo año, sobre todo al llegar una nueva generación de F1. Creo en el equipo, pero no sé lo que pasará al final. Estoy seguro que voy a averiguarlo antes de la próxima semana. En este momento sólo estoy concentrado en un equipo. Hay algunas otras opciones sobre la mesa bastante interesantes, pero por el momento espero que funcione con un equipo, y si no es así, la próxima semana tendremos que mirar otra cosa”, avisa el de Guadalajara.

Ya lo ven. Su preferencia es seguir en la escudería de Silverstone, pero quiere cerrar su futuro cuanto antes porque 2017 asoma por la esquina. Por eso, cree que el GP de Japón de la próxima semana es el momento adecuado para ello, y si en Force India no se deciden, tendrá que buscarse otro hueco en la parrilla.

¿Y en qué otro equipo se fijaría? En el paddock se comenta que después de rechazar una oferta de Renault por tres años, Haas sería su objetivo primordial. Llegaría para sustituir a Esteban Gutiérrez y con la intención de dar el salto a Ferrari cuando hubiera un hueco, tal vez si Räikkönen no siguiera en 2018.

Force India está “muy confiado”

El equipo Force India está “muy confiado” de que extenderá el contrato de Sergio Pérez, a pesar de la amenaza del piloto mexicano de que buscaría otra escudería e si no logra un acuerdo en los próximos días.

El acuerdo está estancado por la negociación sobre las condiciones comerciales entre el equipo, el piloto y las empresas de telecomunicaciones que patrocinan a “Checo”.