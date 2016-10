Chantajistas se irán del PRI. No hay cabida para simuladores, oportunistas y traidores: Enrique Ochoa

El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, dijo que su partido está abierto a la pluralidad y a perdonar a quienes se han ido, pero que los chantajistas deben salir del tricolor. Aclaró que “aquellos individuos que alejados de la idea de trabajar en equipo, que lejos de sumarse afectan por su mala reputación y mala conducta, pero sobre todo de quienes hacen del chantaje su divisa política, que lo oigan fuerte y claro, se van del partido”.

Redacción

Rumbo Nuevo

Se compromete el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Enrique Ochoa Reza de reestructurar a este partido a nivel estatal “con todas las voces, expresiones y corrientes” para ganar en el 2018, dejo en claro que “de los errores, de los problemas hay que pedir perdón y buscar la unidad, ya que sin esta no vamos a salir adelante”.

En un encuentro con la estructura de este partido en Tabasco y reconociendo el trabajo de Roberto Madrazo y de Manuel Andrade como ex gobernadores, el priista anunció su regreso en 60 días “para encabezar el proceso de reestructura de nuestro organismo”, al destacar que en 30 días, llegará un delegado del CEN “para iniciar este proceso y con ello, trabajar con miras a recuperar el poder en el 2018”.

Con la asistencia de dos ex mandatarios estatales, los tres diputados federales, el senador Humberto Mayans, de los sectores, mujeres y jóvenes, el líder tricolor estableció el compromiso de no dejar solo a los tabasqueños. “Habrá una sinergia entre dirigencia y priistas estatales para encabezar este proceso de unidad”.

Junto con el líder interino Miguel Ángel Valdivia de Dios, Ochoa Reza estableció que “Tabasco es fundamental para toda la república; tiene riqueza natural y el talento, así como la capacidad de sus mujeres y de sus hombres; Tabasco es fundamental en el priismo, porque si gana el PRI aquí, gana en toda la república”.

Dejo en claro que “a partir del día de hoy, tiene que ser ahora el inicio del proceso de un paso importante del priismo tabasqueño, y Tabasco tendrá la ayuda del Comité Ejecutivo Nacional”.

Y anunció “ante todos ustedes, que en no más de 30 días, habremos de nombrar un nuevo delegado en Tabasco, quien será el representante del Comité Ejecutivo Nacional, quien lleve a cabo los procesos de consulta para iniciar un proceso de renovación en esta renovación en el priismo tabasqueño”.

Indicó que “este delegado del PRI en Tabasco, traerá un punto para mandatar, que será escuchar, atender, abrir las oportunidades de participación a toda la pluralidad política tabasqueña; ello con el propósito de garantizar la mayor participación para las mujeres priistas en Tabasco, y que se escuche muy claro, los jóvenes priistas tabasqueños estarán en la política; y que quede profundamente claro y que se escuche fuerte, directo en Tabasco, aquí estamos abiertos a la pluralidad política, estamos abierto a las distintas formas de pensar dentro del primo, por ello, todos los grupos del priismo de Tabaco tienen entrada y tienen responsabilidad en esta nueva etapa”.

Y recalcó este mensaje: “Pero aquellos individuos que se encuentran alejado de la idea de trabajar en equipo, aquellas personas que lejos de sumarse nos afecten por su mala reputación y mala conducta, aquellos individuos que hacen el chantaje y utilizan la política para denostarnos, se van del partido”.

Resaltó que “nuestro partido debe abanderar las mejores causas de la sociedad, y para eso necesitamos el trabajo de las mujeres y de los hombres del PRI”.

Destacó que estos deberán tener prestigio, honestidad y con determinación, “aquellas personas que no tengan esas tres características, no pueden ser leales y no pueden estar en nuestro partido”.

“Por esta razón, anuncio compañeros que no más de 60 días, el Comité Ejecutivo Nacional del priismo estará apoyando el trabajo del priismo tabasqueño”.

Por lo cual “convocó a los dirigentes de nuestras organizaciones del partido, a las diversas expresiones de la política de Tabasco, a que comencemos un nuevo espacio de diálogo y de respeto; tenemos que establecer un diálogo abierto e incluyente al interior de nuestro partido”.

Y agregó que “las ofensas que tengamos entre nosotros, los espacios de división que hay entre nosotros, se deben de perdonar y dejar en el olvido; la unidad política no se puede imponer a nadie, nadie puede venir a imponer unidad; la unidad proviene del convencimiento, de la confianza, del diálogo y de las acciones y para poder construir entre todos ese espacio partimos del perdón”.

De igual forma, destacó Ochoa Reza “buscamos un mejor gobierno, hay que estar unidos para ganar la República, por lo cual invito a todos a trabajar por Tabasco, y a partir de la unión política que lograremos en el PRI por convencimiento y por trabajo, vamos a contrarrestar nuestros adversarios y opositores, vamos a demostrar con argumentos el ideal del porque la ciudadanía le conviene votar por el partido”.

Destacó que “vamos a generar las condiciones para que las mujeres y los jóvenes participen con certeza al interior del PRI, vamos a generar las condiciones para que la ciudadanía en Tabasco nos volteé a ver con optimismo, vamos a trabajar unidos para demostrar que tenemos las mejores ideas y las mejores propuestas para acabar los tiempos malos, mirar hacia delante son de grandes retos y las demandas”.

“No le podemos fallar a Tabasco y no le podemos fallar a la República. Aquí empieza el camino de regreso al gobierno, cambiar para el beneficio de todos”.