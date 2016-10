CH14 al Valencia

La cadena de televisión mexicana Fox coloca al delantero, de 28 años, en la órbita valencianista. No obstante, en ningún caso será fácil sacar a la estrella azteca del conjunto alemán

El Valencia comienza la semana del debut de Cesare Prandelli con la vista puesta en El Molinón. Sin embargo, en los despachos de la entidad che, y también en los de Meriton, no descansan. La llegada del técnico italiano ha devuelto la ilusión del valencianismo y además ésta vendrá acompañada de fichajes que llegarán una vez se abra el mercado de invierno.

Cuando Peter Lim estuvo reunido con Prandelli en Singapur, el magnate le adelantó que tenía previsto acometer varios fichajes en enero con la intención de reforzar el equipo. Y ambos estuvieron de acuerdo en que la delantera es una de las posiciones que deben mejorar.

Y a partir de ahora van a comenzar a surgir nombres vinculados al Valencia de cara al mercado invernal. Uno de los surgidos en las últimas horas es el de Chicharito Hernández, delantero del Bayer Leverkusen, ex del Real Madrid, que atraviesa un excelente momento de forma. La cadena de televisión mexicana Fox coloca al delantero, de 28 años, en la órbita valencianista. No obstante, en ningún caso será fácil sacar a la estrella azteca del conjunto alemán. Es su principal estrella y goleador por lo que exigirán la cláusula de rescisión, que es de 45 millones de euros, a cualquier equipo que pretenda ficharlo.

Otra historia sería en verano ya que el futbolista termina su actual contrato en 2018. En el próximo mes de junio el equipo alemán se vería obligado a renovarle o a venderlo ya que sólo le quedará un año de contrato y en enero de 2018 podría negociar para marcharse gratis a cualquier equipo. Además del Valencia, el Sevilla también podría estar interesado aunque ya tiene actualmente tres extracomunitarios.