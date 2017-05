CFE les dice no a empresarios en tarifas más justas, que ahorren, es su única postura: CCET

Gabriel Oropeza, líder de los empresarios, afirmó que solo los orientaron en cómo bajar los costos de la energía eléctrica, pero no de una tarifa preferencias

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Tabasco (CCEET), Gabriel Oropeza Varela, confirmó que en la reunión que sostuvieron con directivos de la empresa productiva Comisión Federal de Electricidad (CFE), sólo se remitieron a señalarle cómo pueden ahorrar para que los recibos de energía eléctrica no lleguen tan alto, pero indicó, que en el tema de bajar la tarifa eléctrica, “de eso, nada”.

En ese sentido, el dirigente empresarial, indicó claramente que en esta reunión, en donde acudieron por parte de la ex paraestatal Comisión Federal de Electricidad directivos, quienes detallaron a cada uno de los integrantes de este consejo, las medidas para llevar a cabo acciones para disminuir el costo de la energía eléctrica, ello a través de mejorar el sistema de energía, cómo poder ir bajando los costos, de qué manera se pueden beneficiar, ello “para que no impacte tanto en la productividad de las empresas, de revisar cada uno de sus negocios, las instalaciones eléctricas, checar los consumos en horas picos, pero definitivamente, de cómo poder ir bajando los costos, de qué manera se puede beneficiar para que no impacte tanto en la productividad de las empresas, de revisar cada uno.

De igual forma, dijo que cada uno de los negocio, estos deben de checar las instalaciones eléctricas, los consumos en hora pico, pero definitivamente “no van a disminuir el precio que se tiene actualmente en Tabasco”.

De igual forma, indicó que solamente se diálogo ese tema, ya que sobre los alto costo de energía eléctrica del que se han quejado empresario de este consejo coordinador, lo tienen que ver cada uno de manera individual.