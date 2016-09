Cero inversión al campo y cultura en 2017: Arturo Núñez

El gobernador Arturo Núñez Jiménez anunció que se reunirá el viernes con la fracción del PRD en el Congreso de la Unión “para cabildear el presupuesto y no venga severo el recorte. Dijo que se planteará “una redistribución del gasto”, además que existen apartados “como en el campo y cultura en donde se tiene cero pesos de inversión”. Viene muy reducido lo de la infraestructura hidráulica; y así sucesivamente, ya tenemos identificados donde los impactará.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Establece el mandatario estatal, Arturo Núñez Jiménez que se reunirá esta semana con la fracción del PRD en el Congreso de la Unión “para cabildear el presupuesto y no venga severo el recorte, y el viernes con el titular de Hacienda José Antonio Meade por los recursos”, dijo que hay que esperar que termine esto para determinar las acciones a seguir “no descarto nada, pero no puedo anunciar nada hasta que se tenga el término de las negociaciones”.

En entrevista con los medios al término del evento en donde hizo entrega de Tabletas electrónicas a estudiantes del Colegio de Bachilleres, el jefe del ejecutivo dijo que se planteará “una redistribución del gasto”, además que existen apartados “como en el campo y cultura en donde se tiene cero pesos de inversión”.

Destacó que “nosotros a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas del gobierno de Tabasco y recibiendo la identificación de cómo nos impacta el ajuste presupuestal para el 2017, ello en la iniciativa presentada ante la Cámara de Diputados”.

Destacó que “si a una partida a nivel general la dejan en cero, pues quiere decir que la de Tabasco se va a quedar en cero como parte de ese total. Y así fue cómo identificamos los dos mil 327 millones de pesos que nos afectaría si se aprobara cómo fue presentada la iniciativa”.

Indicó que “vienen programas importantes que se quedan en cero, por ejemplo los agropecuarios, donde están los programas concurrentes, en donde hemos ayudado a agricultores, entregado tractores, implementos agrícolas, apoyo con material vegetativa, este viene en cero; viene muy reducido lo de la infraestructura hidráulica; viene en cero todo lo que tiene que ver con cultura y que puede impactar severamente, incluso en los festivales, y así sucesivamente, donde ya tenemos identificados donde los impactaría”.

Mencionó que “en el en el rubro educativo también hay impacto pero no llega al cero, Pero hay deducciones sustanciales, pero por ejemplo en Cuernavaca, el gobernador Graco Ramírez dijo que la recaudación está aumentando gracias a la reforma fiscal que se hizo hace 3 años, ello a pesar de la caída del petróleo los ingresos no petroleros no están aumentando, pero en el proyecto de presupuesto se privilegia el pago de deuda pública por gasto social y nosotros queremos que exista una redistribución del gasto”.

Por lo cual anuncio que “este jueves en la mañana vamos a tener un desayuno los gobernadores del PRD con la bancada del sol azteca en la cámara de diputado, ello para exponerle nuestros problemas específicos”.

Unidad de los gobernadores

Dijo que en torno a un bloque de gobernadores, Arturo Núñez destacó que “estamos todos en un bloque, porque el gasto federalizado nos pega todo seguramente todos, y vamos a coincidir en que se haga una redistribución diferente, no queremos qué programas fundamentales como los del campo se queden en cero, ahí vamos a coincidir todo la propuesta es una reorganización del gasto”.

¿Se ha pensado en incrementar impuestos o crear nuevo?

“Vamos a ver cómo queda el presupuesto, todavía viene larga etapa de la negociación, tendremos que ver todo cómo se quedará; al final no descartamos ninguna medida, pero no anticipó ninguna hasta que se tenga ya el presupuesto que se ejercerá”.