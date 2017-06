Centro no pasó sus primeras lluvias

El dirigente del Partido del Trabajo en Tabasco, Martín Palacios como el diputado local del Partido Revolucionario Institucional, César Rojas, exigieron al gobierno municipal realizar acciones concretas y no sólo declaraciones mediáticas, ello porque evidentemente la primera prueba de lluvias intensas, no la pasó el ayuntamiento de Centro.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En este sentido, para el coordinador de la bancada del Partido del Trabajo en el congreso local, Martín Palacio, destacó que el sistema municipal de Protección Civil, no logró satisfacer la demanda de la sociedad en torno a la tromba que azotó Villahermosa la madrugada del miércoles para amanecer jueves, ya que evidentemente, zonas en donde no se inundaba, ahora si se llenaron de agua.

Mencionó que es una crítica sana, en donde se tiene que saber perfectamente las acciones a seguir, ya que evidentemente entre las 11 y 2 de la mañana no hubo ni siquiera un mensaje en redes sociales para saber qué estaba haciendo, “salió el alcalde hasta en la mañana del día siguiente para supervisar algún tipo de acción”.

Por su parte, el representante popular del Partido Revolucionario Institucional, diputado César Rojas, dejó en claro que la primera prueba de lluvias intensas para la comuna de Centro con Gerardo Gaudiano, la reprobaron, ya que evidentemente más del 60% de las zonas de esta ciudad capital, tuvieron anegaciones y afectaciones.

Dijo que es el momento de adecuar las acciones que va a seguir el ayuntamiento de Centro, ya que no se puede presentar este tipo de acontecimientos, sobre todo que no hubo una respuesta inmediata de la comuna para apoyar a los habitantes.