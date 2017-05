Centro está en movimiento

El edil afirmó que muestra de ello, es el informe publicado por Hacienda en materia de Transparencia, donde se muestran los resultados por un manejo eficiente del gasto público

Eduardo Salinas Pérez

Rumbo Nuevo

Hoy el municipio está en movimiento, el presidente está en la calle de manera permanente atendiendo los problemas y se ha avanzado en más que ningún otro municipio del estado, es cierto, falta mucho por hacer, soy el primero en reconocerlo pero vamos avanzando, les ofrecimos un gobierno diferente y de resultados y lo estamos cumpliendo, este informe me llena de orgullo porque estamos iniciando la recuperación del municipio entre todos, gobierno y sociedad, poco a poco vamos avanzando, y cumpliremos los que ofrecimos al inicio del gobierno, aseguró el edil Gerardo Gaudiano Rovirosa durante un festejo con madres de la Escuela Secundaria Técnica No. 9.

El edil destacó ante locatarias del mercado de Atasta y mamás de la Técnica 9, con quienes festejó el Día de las Madres, el informe de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público que ubica a Centro entre los seis municipios mejor calificados en Transparencia y Contabilidad Gubernamental, “al iniciar mi gobierno ofrecí un gobierno honesto, limpio y transparente, y hoy, en este informe de la SHCP, nos está dando la razón, y eso me llena de orgullo y gran satisfacción”, dijo el primer edil.

El alcalde, Gerardo Gaudiano Rovirosa, aseguró que el informe publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de Transparencia y Contabilidad Gubernamental, refleja la recuperación que su gobierno inició en el municipio de Centro y aunque faltan muchas cosas por hacer es señal de que el municipio “está avanzando”.

Gaudiano se refirió al recién publicado estudio de Hacienda sobre la “Implementación del Presupuesto Basado en Resultados”, que ubicó a Centro en el 6º lugar nacional de los municipios más importantes del país, cuando en 2015 estaba en el sitio 24.

En el festival de dicho centro escolar, acompañado de la directora del plantel, Piedad Velázquez Rosado, profesores y mamás, destacó que gracias a esta evaluación es que se ha podido bajar una cantidad importante de recursos, “todo esto es el reflejo de un manejo eficiente del municipio y por eso seguiremos metiendo en la Federación varios proyectos”.

En su oportunidad, la regidora Casilda Ruiz Agustín, reconoció el trabajo que el alcalde ha venido realizando desde el inicio de su administración a favor de las mujeres de Centro, pues son uno de los sectores de la población que requiere del apoyo de las autoridades.

Por la mañana, Gaudiano inició el día con un desayuno con locatarias del mercado “Tabasco Avanza”, con quienes festejó el aniversario número 37 de ese centro de abastos en la colonia Atasta, así como el Día de las Madres.

Acompañado del regidor Constantino Pérez Mari y del delegado municipal de Atasta, Carlos Rodríguez Montejo, el edil capitalino señaló que no quería dejar pasar la oportunidad de saludar y felicitar a las mamás locatarias que día a día se esfuerzan para sacar adelante a sus familias y al municipio.